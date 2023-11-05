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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Люцерн
2:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
26' Гол
Teddy Okou
32' Желтая карточка
Симани Денис
37' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
45' Желтая карточка
Мабил Авер
45' Желтая карточка
Severin Ottiger
2:0
48' Гол
Яшари Ардон
90'+5

Ход матча

26'
Teddy Okou
(Дорн Пиус)
1:0
32'
Симани Денис
 
37'
 
Кристерс Тоберс
45'
 
Мабил Авер
45'
Severin Ottiger
 
48'
Яшари Ардон
(Дорн Пиус)
2:0
56'
 
Секо Аюму
Мабил Авер
59'
Lars Villiger
Шадер Софьян
 
69'
Спадануда Кевин
Teddy Okou
 
73'
 
Брэдли Финк
Бабунски Дориан
73'
 
Какури Дион
Абраши Амир
82'
 
Растодер Элмин
Шюрпф Паскаль
83'
 
Феррейра Филипе
Giotto Morandi
90'
Кадак Якуб
Майер Макс
 
90'
Ульрих Дарио
Спадануда Кевин
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 440 Количество передач 384
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
Люцерн
4-2-3-1
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

34 матча

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 13 побед

60 матчей

40%
33.3%
26.7%
24 победы 20 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
15 побед 25 ничьих 20 побед

Второй тайм

40%
38.3%
21.7%
24 победы 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.56
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.3
1.19

Среднее время на гол

69
75

Всего голов

85
72

Голов в среднем за матч

1.42
1.2

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 75%
Меньше 25%
15
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
16
Больше 27%
Меньше 73%
44
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.31
Шадер Софьян 3 0.23
Яшари Ардон 3 0.23
Майер Макс 3 (1) 0.23
Кадак Якуб 2 (1) 0.15
Дорн Пиус 1 0.08
Teddy Okou 1 0.08
Severin Ottiger 1 0.08
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 4 0.31
Giotto Morandi 2 0.15
Мабил Авер 2 0.15
Корбяну Теодор 1 (1) 0.08
Шюрпф Паскаль 1 0.08
Бабунски Дориан 1 0.08
Феррейра Филипе 1 0.08
Дадашов Ренат 1 0.08
Брэдли Финк 1 0.08
Абраши Амир 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Фрыдек Мартин 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Яшари Ардон 2 0
Майер Макс 1 0
Хаас Николас 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 4 0
Мабил Авер 2 0
Абелс Дирк 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Феррейра Филипе 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Люцерн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

2
6
Люцерн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
5
42%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Пропущено

20
22
4 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
20%
1
5%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
7
35%
5
23%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1
Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1

Результаты матчей

Люцерн
Грасcхоппер

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
3.
Санкт-Галлен
 0:0 13 6 4 3 19 - 12 22
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Ивердон
 0:0 13 4 5 4 17 - 22 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 12 2 5 5 12 - 20 11
11.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
12.
Базель
 0:0 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:0 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 0:0 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 7 1 4 2 6 - 11 7
12.
Базель
 0:0 7 1 3 3 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Ивердон
 0:0 7 1 3 3 6 - 13 6
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
11.
Санкт-Галлен
 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
12.
Базель
 0:0 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Severin Ottiger получил желтую карточку от судьи
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