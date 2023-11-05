Тур: 13. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Jan Jurcec
-
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альтах
Рапид Вена
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед
37 матчей
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.85
Среднее время на гол
69
105
Всего голов
51
24
Голов в среднем за матч
2.55
1.41
Среднее время на гол
35
63
Всего голов
73
41
Голов в среднем за матч
1.97
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадингер Лукас
|2
|0.15
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.15
|Gustavo VI
|1
|0.08
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.08
|Нухиу Атдхи
|1
|0.08
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.08
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.31
|Грюлль Марко
|3 (2)
|0.23
|Зайдль Маттиас
|3
|0.23
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.23
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.23
|Кюн Николас
|2
|0.15
|Гргич Лукас
|2
|0.15
|Байич Анте
|1
|0.08
|Ауэр Йонас
|1
|0.08
|Морманн Мартин
|1
|0.08
|Гэйл Тььерри
|1
|0.08
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|4
|1
|Йегер Лукас
|5
|0
|Mike-Steven Baehre
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Фадингер Лукас
|3
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
11
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
50%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
6
46%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
3
38%
5
21%
1-15
1
13%
5
21%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
38%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1
ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Результаты матчей
Альтах
Рапид Вена
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Альтах
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
14
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
32
16
23
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
210
66
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 8
|29
|2.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|3.
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|13
|5
|6
|2
|19 - 17
|21
|5.
|0:2
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|8.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|15 - 23
|16
|9.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|25 - 15
|16
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|11.
|13
|1
|2
|10
|10 - 27
|5
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|4.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|9.
|2:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|12.
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|19 - 6
|17
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|4.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 3
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|7.
|2:0
|7
|3
|0
|4
|9 - 14
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4