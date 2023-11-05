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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Альтах
0:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
21' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
58' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
63' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
0:1
65' Гол
Бургшталлер Гвидо
0:2
69' Гол в свои ворота
Нухиу Атдхи
80' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90'+5
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
24
Притль
Мануэль
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
10
Райтер
Доминик
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Морманн
Мартин
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Альтах
3-4-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Рапид Вена

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Б
4:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.85

Среднее время на гол

69
105

Всего голов

51
24

Голов в среднем за матч

2.55
1.41

Среднее время на гол

35
63

Всего голов

73
41

Голов в среднем за матч

1.97
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадингер Лукас 2 0.15
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.15
Gustavo VI 1 0.08
Гебауэр Кристиан 1 0.08
Нухиу Атдхи 1 0.08
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.08
Лукачевич Леонардо 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 5 0.38
Грюлль Марко 3 (2) 0.23
Зайдль Маттиас 3 0.23
Фалли Маюлу 3 (1) 0.23
Кверфельд Леопольд 3 0.23
Кюн Николас 2 0.15
Гргич Лукас 2 0.15
Байич Анте 1 0.08
Ауэр Йонас 1 0.08
Морманн Мартин 1 0.08
Гэйл Тььерри 1 0.08
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Йегер Лукас 5 0
Гугганиг Лукас 3 0
Фадингер Лукас 3 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Jan Jurcec 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кюн Николас 1 0
Морманн Мартин 1 0
Фалли Маюлу 1 0

Результаты матчей

Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Рапид Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
11
Альтах
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
40%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
6
46%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Забито

9
25
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
33%
5
20%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
3
33%
7
28%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
7
41%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Дорнбирн 2:1
ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4
Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1

Результаты матчей

Альтах
Рапид Вена

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:5
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:5
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Альтах
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
7
6
1
12
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
3.
ЛАСК
 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
Хартберг
 13 6 4 3 23 - 18 22
5.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
6.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
7.
Рапид Вена
 13 4 6 3 27 - 15 18
8.
Вольфсбергер
 13 4 5 4 19 - 19 17
9.
Альтах
 13 3 4 6 9 - 17 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 13 3 4 6 15 - 26 13
11.
Сваровски Тироль
 13 1 2 10 10 - 27 5
12.
Аустрия Лустенау
 13 0 3 10 5 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Хартберг
 7 3 2 2 11 - 13 11
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 6 0 1 5 6 - 15 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Рапид Вена
 6 3 2 1 13 - 3 11
5.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
7.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 6
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Альтах Mike-Steven Baehre 6
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Коллер Пауль-Фридрих получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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