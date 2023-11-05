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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Хартберг
0:2
Первый тайм: 36'
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
8' Гол
Ronivaldo II
0:2
31' Гол
Simon Seidl
34' Желтая карточка
Хайль Юрген

Ход матча

8'
0:1
Ronivaldo II
(Simon Pirkl)
31'
0:2
Simon Seidl
(Ronivaldo II)
32'
Афдияй Донис
Провиденс Рубен
 
34'
Хайль Юрген
 
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Хартберг
Ничья
Блау-Вайсс Линц
3.20
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Все Коэффициенты
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
45
Mamadou
Sangare
70
Провиденс
Рубен
11
Энтруп
Максимилиан
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
4
Marco
Krainz
19
Alexander
Briedl
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
Хартберг
4-1-4-1
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Хартберг
Блау-Вайсс Линц

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:3
К
2:3
ТМК
4:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
РЛЦ
3:1
РЛЦ
3:2
ЭЛ
2:4
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2.33
1.86

Среднее время на гол

38
48

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

2.08
1.85

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

43
48

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 7 0.54
Афдияй Донис 4 0.31
Ланг Кристоф 3 0.23
Прокоп Доминик 1 0.08
Фризер Доминик 1 0.08
Провиденс Рубен 1 0.08
Christoph Urdl 1 0.08
Диаките Усман 1 0.08
Maximilian Fillafer 1 0.08
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 4 0.31
Simon Pirkl 2 0.15
Голлес Джулиан 2 0.15
Paul Mensah 2 0.15
Носс Конор 1 0.08
Маранда Мануэль 1 0.08
Simon Seidl 1 0.08
Кох Тобиас 1 (1) 0.08
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 4 0
Mamadou Sangare 2 1
Прокоп Доминик 3 0
Афдияй Донис 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Энтруп Максимилиан 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Маркус Шопп 2 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ibane Bowat 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 4 0
Marco Krainz 3 0
Кох Тобиас 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Paul Mensah 2 0
Митрович Данило 2 0
Пашич Алем 1 0

Результаты матчей

Хартберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
6
Хартберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Блау-Вайсс Линц
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
3
21%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
10%
5
38%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
6
30%
2
15%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
19%
5
22%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1
Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1

Результаты матчей

Хартберг
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
3
9
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
3.
ЛАСК
 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
5.
Хартберг
 0:2 13 5 4 4 20 - 18 19
6.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
7.
Вольфсбергер
 13 4 5 4 19 - 19 17
8.
Блау-Вайсс Линц
 2:0 13 4 4 5 15 - 23 16
9.
Рапид Вена
 0:0 13 3 7 3 25 - 15 16
10.
Альтах
 0:0 13 3 5 5 9 - 15 14
11.
Сваровски Тироль
 13 1 2 10 10 - 27 5
12.
Аустрия Лустенау
 13 0 3 10 5 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
5.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Альтах
 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Хартберг
 0:2 7 2 2 3 8 - 13 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 2:0 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 0:0 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 6 0 1 5 6 - 15 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 0:2 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 0:0 6 2 3 1 11 - 3 9
6.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
7.
Блау-Вайсс Линц
 2:0 7 3 0 4 9 - 14 9
8.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
10.
Альтах
 0:0 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 6
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Блау-Вайсс Линц
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