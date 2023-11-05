Тур: 13. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолRonivaldo II
0:2
31' ГолSimon Seidl
34' Желтая карточкаХайль Юрген
1:2
40' ГолЛанг Кристоф
2:2
53' ПенальтиПрокоп Доминик
69' Желтая карточкаPaul Mensah
3:2
83' ГолЭнтруп Максимилиан
90' Желтая карточкаЗаллингер Рафаэль
90'+6
Ход матча
8'
0:1
31'
0:2
34'
40'
1:2
53'
2:2
69'
83'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
26
Ланг
Кристоф
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2.33
1.86
Среднее время на гол
38
48
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
2.08
1.85
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
43
48
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|8
|0.62
|Афдияй Донис
|4
|0.31
|Ланг Кристоф
|4
|0.31
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.15
|Фризер Доминик
|1
|0.08
|Провиденс Рубен
|1
|0.08
|Christoph Urdl
|1
|0.08
|Диаките Усман
|1
|0.08
|Maximilian Fillafer
|1
|0.08
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|4
|0.31
|Simon Pirkl
|2
|0.15
|Голлес Джулиан
|2
|0.15
|Paul Mensah
|2
|0.15
|Носс Конор
|1
|0.08
|Маранда Мануэль
|1
|0.08
|Simon Seidl
|1
|0.08
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.08
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|5
|0
|Mamadou Sangare
|2
|1
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Энтруп Максимилиан
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Ibane Bowat
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|4
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Кох Тобиас
|3
|0
|Paul Mensah
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Митрович Данило
|2
|0
|Пашич Алем
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Блау-Вайсс Линц
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
6
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
4
44%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
5
29%
29%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
9%
6
40%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
22%
5
19%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1
Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1
Результаты матчей
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
25
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
49
58
211
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|6
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6