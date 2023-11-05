Тур: 10. Стадион: Панетоликос.
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаДуарте Бруно
0:1
8' ГолJuan Bautista Miritello
30' Желтая карточкаКалцас Никос
31' Желтая карточкаХуанпи Аньор
33' Желтая карточкаХацитеодоридис Илиас
44' Желтая карточкаХухумис Диамантис
47' Желтая карточкаМладен Себастьян
56' Желтая карточкаКармона Давид
60' Желтая карточкаNikolaos Zouglis
66' Вторая желтая карточкаКармона Давид
87' Желтая карточкаСерхио Диас
90' Желтая карточкаКсенитидис Георгиос
90'+7
Ход матча
6'
8'
30'
31'
47'
56'
60'
66'
71'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Панетоликос
Астерас
15 матчей
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
80%
4 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
12.9%
58.1%
29%
4 победы 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.62
Среднее время на гол
115
146
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
0.78
Среднее время на гол
50
115
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.19
0.71
Тотал матчей
2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
126
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льявас Георгиос
|2
|0.2
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.1
|Малис Александрос
|1
|0.1
|Дуарте Бруно
|1
|0.1
|Дуарте Фредерику
|1
|0.1
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.3
|Калцас Никос
|2
|0.2
|Бартоло Хулиан
|2
|0.2
|Рехис Франсеск
|1
|0.1
|Альварес Федерико
|1
|0.1
|Vasilios Mantzis
|1
|0.1
|Dino Grozdanic
|1
|0.1
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|3
|1
|Хуанпи Аньор
|3
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Костаньо Хосе
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Панетоликос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Астерас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
1
5
Панетоликос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Астерас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
17%
4
36%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
2
12%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0
Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2
Астерас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0
Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0
Результаты матчей
Панетоликос
Астерас
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|25 - 3
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|11.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|12.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|9.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|4 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5