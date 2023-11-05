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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Панетоликос
0:1
Конец матча
Астерас
0'
6' Желтая карточка
Дуарте Бруно
0:1
8' Гол
Juan Bautista Miritello
30' Желтая карточка
Калцас Никос
31' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
33' Желтая карточка
Хацитеодоридис Илиас
44' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
47' Желтая карточка
Младен Себастьян
56' Желтая карточка
Кармона Давид
60' Желтая карточка
Nikolaos Zouglis
66' Вторая желтая карточка
Кармона Давид
87' Желтая карточка
Серхио Диас
90' Желтая карточка
Ксенитидис Георгиос
90'+7
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
80
Franco
Baldassarra
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
14
Дуарте
Фредерику
45
Соуза
Жоау
Педру
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
21
Сурлис
Василиос
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
Панетоликос
3-5-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Астерас

15 матчей

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
80%
4 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.9%
58.1%
29%
4 победы 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:2
С
2:1
С
0:0
ТМК
1:1
С
0:0
ТМК
4:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:1
ТМС
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:2
С
0:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.62

Среднее время на гол

115
146

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
0.78

Среднее время на гол

50
115

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.19
0.71

Тотал матчей

2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
126

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льявас Георгиос 2 0.2
Соуза Жоау Педру 1 0.1
Малис Александрос 1 0.1
Дуарте Бруно 1 0.1
Дуарте Фредерику 1 0.1
Хуанпи Аньор 0 0
Pedro Silva Torrejon 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 3 0.3
Калцас Никос 2 0.2
Бартоло Хулиан 2 0.2
Рехис Франсеск 1 0.1
Альварес Федерико 1 0.1
Vasilios Mantzis 1 0.1
Dino Grozdanic 1 0.1
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 3 1
Хуанпи Аньор 3 0
Карелис Никос 2 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Войлис Александрос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Костаньо Хосе 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 2 0
Хухумис Диамантис 2 0
Альварес Федерико 2 0
Калцас Никос 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Панетоликос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Астерас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

1
5
Панетоликос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Астерас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
17%
4
36%
1-15
1
17%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
2
12%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0
Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2
Астерас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0
Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0

Результаты матчей

Панетоликос
Астерас

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 8 7 1 0 25 - 3 22
2.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 9 5 2 2 15 - 7 17
5.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
9.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
10.
ПАС Янина
 1:1 11 2 3 6 14 - 17 9
11.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
12.
Волос
 1:1 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 1:1 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 1:1 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
6.
ПАОК
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 1:1 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Волос
 1:1 5 0 2 3 2 - 10 2
10.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
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    • 6'
      Дуарте Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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