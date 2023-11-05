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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Ноттингем Форест
1:0
Первый тайм: 5'
Астон Вилла
0'
1:0
5' Гол

Ход матча

5'
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 127
Ноттингем Форест 4.7% (6)
X 17.3% (22)
Астон Вилла 78% (99)
0
выиграет Астон Вилла
У хозяев на данный момент шанс набрать хотя бы 1 очко очень минемален
Эмил #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Астон Вилла
4.50
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4.00
2.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Влаходимос
Одиссеас
43
Эйна
Ола
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
21
Эланга
Энтони
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
22
Дзаньоло
Николо
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
Ноттингем Форест
4-3-3
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Ноттингем Форест
Астон Вилла

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
Ч
1:3
Ч
5:5
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
2:2
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.8

Среднее время на гол

32
50

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
47

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.3
Вуд Крис 3 0.3
Эланга Энтони 1 0.1
Боли Вийи 1 0.1
Домингес Николас 1 0.1
Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
Орье Серж 0 0
Тоффоло Харри 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.5
Диаби Мусса 3 0.3
Бэйли Леон 3 0.3
Макгинн Джон 2 0.2
Кэш Мэтти 2 0.2
Дуран Джон 2 0.2
Рамси Джакоб 1 0.1
Торрес Пау II 1 0.1
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Ньякат Мусса 1 1
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Кэш Мэтти 3 0
Камара Бубакар I 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Ноттингем Форест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
19
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Астон Вилла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
50%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
25%
7
37%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
26
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
30%
3
12%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
3
30%
7
27%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
7
50%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Астон Вилла

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 40%
4
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 7 2 2 26 - 14 23
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
17.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 10 8
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЭЙНА!!!
  • 5'
    Домингес с двадцати пяти метров пробил значительно правее ворот.
  • 4'
    У Кэша по правому флангу не получилась точной передача вперёд. Мяч укатился за пределы поля.
  • 4'
    "Астон Вилла" переходит в атаку очень неспешно. Гости подолгу контролируют мяч у центрального круга.
  • 3'
    Прострел Эланги слева в штрафную площадь перехватил Кэш. Хозяева бросят аут.
  • 2'
    "Ноттингем Форест" играет в красных футболках и белых трусах, "Астон Вилла" - в сиренево-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сити Граунд"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Астон Вилла

Исход игры
Ноттингем Форест
4.1% (5)
Ничья
17.4% (21)
Астон Вилла
78.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
48.8% (59)
1:1 Ничья
14% (17)
1:3 Астон Вилла
8.3% (10)
0:1 Астон Вилла
6.6% (8)
0:2 Астон Вилла
4.1% (5)
2:1 Ноттингем Форест
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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