У хозяев на данный момент шанс набрать хотя бы 1 очко очень минемален
Эмил #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.3
|Вуд Крис
|3
|0.3
|Эланга Энтони
|1
|0.1
|Боли Вийи
|1
|0.1
|Домингес Николас
|1
|0.1
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.1
|Орье Серж
|0
|0
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.5
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.5
|Диаби Мусса
|3
|0.3
|Бэйли Леон
|3
|0.3
|Макгинн Джон
|2
|0.2
|Кэш Мэтти
|2
|0.2
|Дуран Джон
|2
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.1
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Ньякат Мусса
|1
|1
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Камара Бубакар I
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 14
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 27
|4
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4