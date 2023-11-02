Тур: 11. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Джиллетт Джаред
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Главный тренер: Купер Стив
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Главный тренер: Эмери Унаи
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История личных встреч
Ноттингем Форест
Астон Вилла
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
1.8
Среднее время на гол
32
50
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
2
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
47
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.3
|Вуд Крис
|3
|0.3
|Эланга Энтони
|1
|0.1
|Боли Вийи
|1
|0.1
|Домингес Николас
|1
|0.1
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.1
|Орье Серж
|0
|0
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.5
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.5
|Диаби Мусса
|3
|0.3
|Бэйли Леон
|3
|0.3
|Макгинн Джон
|2
|0.2
|Кэш Мэтти
|2
|0.2
|Дуран Джон
|2
|0.2
|Рамси Джакоб
|1
|0.1
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Ньякат Мусса
|1
|1
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Камара Бубакар I
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Ноттингем Форест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
19
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Астон Вилла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
4
19
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
50%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
25%
7
37%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
10
26
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
30%
3
12%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
3
30%
7
27%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
7
50%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 40%
4
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|22 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 19
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Астон Вилла
Исход игры
Ноттингем Форест
0% (0)
Ничья
28.3% (13)
Астон Вилла
71.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
47.8% (22)
1:1 Ничья
19.6% (9)
0:2 Астон Вилла
6.5% (3)
1:3 Астон Вилла
6.5% (3)
2:2 Ничья
6.5% (3)
0:1 Астон Вилла
6.5% (3)
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