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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Ноттингем Форест
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 46
Ноттингем Форест 0% (0)
X 28.3% (13)
Астон Вилла 71.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Астон Вилла
4.30
3.85
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1.93
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Ноттингем Форест
Астон Вилла

История личных встреч

Ноттингем Форест
Астон Вилла

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
Ч
1:3
Ч
5:5
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
2:2
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.8

Среднее время на гол

32
50

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

2
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
47

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.3
Вуд Крис 3 0.3
Эланга Энтони 1 0.1
Боли Вийи 1 0.1
Домингес Николас 1 0.1
Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
Орье Серж 0 0
Тоффоло Харри 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.5
Диаби Мусса 3 0.3
Бэйли Леон 3 0.3
Макгинн Джон 2 0.2
Кэш Мэтти 2 0.2
Дуран Джон 2 0.2
Рамси Джакоб 1 0.1
Торрес Пау II 1 0.1
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Ньякат Мусса 1 1
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Кэш Мэтти 3 0
Камара Бубакар I 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Ноттингем Форест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Астон Вилла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
19
Ноттингем Форест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Астон Вилла
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
22

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
50%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
25%
7
37%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

10
26
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
30%
3
12%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
3
30%
7
27%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
7
50%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Астон Вилла

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 40%
4
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 8 0 2 22 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Астон Вилла.
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    1.87 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Ноттингем Форест 0% (0)
    X 28.3% (13)
    Астон Вилла 71.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Астон Вилла
    4.30
    3.85
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    1.93
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Астон Вилла

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Ничья
    28.3% (13)
    Астон Вилла
    71.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    47.8% (22)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    0:2 Астон Вилла
    6.5% (3)
    1:3 Астон Вилла
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Астон Вилла
    6.5% (3)
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    Ноттингем Форест
    Астон Вилла
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