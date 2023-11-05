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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
0:2
Второй тайм: 49'
Гоа
0'
0:1
13' Гол
Boris Singh Thangjam
0:2
24' Гол
Боргес Роуллин

Ход матча

13'
0:1
Boris Singh Thangjam
(Jay Gupta)
24'
0:2
Боргес Роуллин
(Макхью Карл)
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Гоа
31.00
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9.50
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2.08
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Все Коэффициенты
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
22
Sachu
Siby
5
Батоккьо
Кристиан
30
Ayush
Adhikari
10
Connor
Shields
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
11
Rahim
Ali
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
4
Макхью
Карл
18
Боргес
Роуллин
17
Boris
Singh
Thangjam
32
Родригес
Виктор
II
10
Фернандес
Брэндон
9
Carlitos
XI
Ченнаин
Гоа

История личных встреч

Ченнаин
Гоа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
0:2
СИ
0:5
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
4:1
СИ
3:4
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:3
СИ
5:4
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
0:2
СИ
0:4
СИ
1:3

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.73

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.73
2.27

Среднее время на гол

52
39

Всего голов

37
44

Голов в среднем за матч

1.68
2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Shields 3 0.5
Кривелларо Рафаэл 2 (1) 0.33
Эдвардз Райан 1 0.17
Vincy Barretto 1 0.17
Мюррей Джордан 0 0
Чоудхари Фарух 0 0
Ankit Mukherjee 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 2 (1) 0.4
Родригес Виктор II 1 0.2
Carlitos XI 1 0.2
Jay Gupta 1 0.2
Джинган Сандеш 1 0.2
Боргес Роуллин 1 0.2
Boris Singh Thangjam 1 0.2
Макхью Карл 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Эдвардз Райан 1 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 0
Джинган Сандеш 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Arshdeep Singh 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Ченнаин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0
Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1
Гоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0
Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1

Результаты матчей

Ченнаин
Гоа

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2:0 5 4 1 0 8 - 3 13
2.
Керала Бластерс
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 0:2 6 2 0 4 7 - 11 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Ист Бенгал
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
12.
Пенджаб
 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2:0 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ченнаин
 0:2 3 1 0 2 6 - 6 3
11.
Пенджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 0:2 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
9.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
10.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Макхью Карл сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Боргес Роуллин бьет в цель!
  • 13'
    Jay Gupta сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Boris Singh Thangjam бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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