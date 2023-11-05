Тур: 1.
0'
0:1
13' ГолBoris Singh Thangjam
0:2
24' ГолБоргес Роуллин
53' Желтая карточкаФернандес Брэндон
0:3
72' ГолСингх Уданта
78' Желтая карточкаNoah Sadaoui
90'+7
Ход матча
13'
24'
0:2
72'
0:3
78'
22
Sachu
Siby
11
Rahim
Ali
41
Jay
Gupta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sachu SibyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
29 Irfan Yadwad
-
-
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Ченнаин
Гоа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
36.4%
9.1%
54.5%
8 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.73
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.73
2.27
Среднее время на гол
52
39
Всего голов
37
44
Голов в среднем за матч
1.68
2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
45
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Shields
|3
|0.5
|Кривелларо Рафаэл
|2 (1)
|0.33
|Эдвардз Райан
|1
|0.17
|Vincy Barretto
|1
|0.17
|Мюррей Джордан
|0
|0
|Чоудхари Фарух
|0
|0
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|2 (1)
|0.4
|Родригес Виктор II
|1
|0.2
|Carlitos XI
|1
|0.2
|Jay Gupta
|1
|0.2
|Джинган Сандеш
|1
|0.2
|Боргес Роуллин
|1
|0.2
|Сингх Уданта
|1
|0.2
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.2
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Эдвардз Райан
|1
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Noah Sadaoui
|2
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
8%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0
Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1
Гоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0
Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2 Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1
Результаты матчей
Ченнаин
Гоа
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
32
15
23
15
15
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3