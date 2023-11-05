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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Стандард
1:0
Первый тайм: 40'
Мехелен
0'
14' Желтая карточка
Лаубербах Лион
1:0
22' Гол
Кавабэ Хаяо

Ход матча

11'
Девале Жиль
Фосси Марлон
 
14'
 
Лаубербах Лион
22'
Кавабэ Хаяо
1:0
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Стандард
Ничья
Мехелен
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Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
11
Хэйден
Айзак
17
Альсате
Стивен
61
Cihan
Canak
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
8
Конате
Мори
19
Мрабти
Керим
35
Bilal
Bafdili
20
Лаубербах
Лион
16
Схоофс
Роб
Стандард
3-5-2
Мехелен
4-4-2

История личных встреч

Стандард
Мехелен

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.21

Среднее время на гол

52
74

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

1.92
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

46
75

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 4 0.31
Канга Вилфрид 4 0.31
Сова Камал 2 0.15
Бокади Мервей 1 0.08
Альсате Стивен 1 0.08
Прайс Айзек 1 0.08
Драгус Денис 1 0.08
Nathan Ngoy 1 0.08
Доннум Арон 0 0
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.15
Лаубербах Лион 2 0.15
Хайреманс Джеффри 1 0.08
Сторм Никола 1 0.08
Флюке Патрик 1 0.08
Мрабти Керим 1 0.08
Rafik Belghali 1 0.08
Бейтс Дэвид 1 0.08
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 4 1
Хефкенс Карл 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 3 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бейтс Дэвид 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Коббо Элиас 1 0
Нгой Жульен 1 0
Конате Мори 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мехелен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
5
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
67%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
5
38%
3
17%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1
Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3

Результаты матчей

Стандард
Мехелен

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стандард
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
8.
Стандард
 1:0 13 5 4 4 15 - 14 19
9.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
15.
Вестерло
 13 2 4 7 15 - 23 10
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
3.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Стандард
 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 0:1 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
4.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
5.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Стандард
 1:0 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Мехелен
 0:1 7 1 1 5 5 - 14 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Андерлехт Дрейер Андерс 7 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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  • Первый тайм
  • 22'
    Г О О О О Л - Кавабэ Хаяо бьет в цель!
  • 14'
    Лаубербах Лион получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Фосси Марлон уходит с поля. Девале Жиль выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
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Стандард
Ничья
Мехелен
4.80
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Стандард
Мехелен
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