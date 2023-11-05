Тур: 13. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
14'
22'
1:0
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
61
Cihan
Canak
18
Сова
Камал
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Схоофс РобНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Антонио БиллНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Мехелен
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.18
Среднее время на гол
43
76
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.21
Среднее время на гол
52
74
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.92
1.2
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
46
75
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.31
|Канга Вилфрид
|4
|0.31
|Сова Камал
|2
|0.15
|Бокади Мервей
|1
|0.08
|Альсате Стивен
|1
|0.08
|Прайс Айзек
|1
|0.08
|Драгус Денис
|1
|0.08
|Nathan Ngoy
|1
|0.08
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.15
|Лаубербах Лион
|2
|0.15
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.08
|Сторм Никола
|1
|0.08
|Флюке Патрик
|1
|0.08
|Мрабти Керим
|1
|0.08
|Rafik Belghali
|1
|0.08
|Бейтс Дэвид
|1
|0.08
|Маледе Йонас
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|4
|1
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|3
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Коббо Элиас
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мехелен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
5
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
4
67%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
5
38%
3
17%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1
АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2
Мехелен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1
Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3
Результаты матчей
Стандард
Мехелен
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стандард
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|12
|6
|5
|1
|19 - 13
|23
|4.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|5.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|23 - 12
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|8.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|13
|4
|5
|4
|14 - 20
|17
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|7 (2)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5