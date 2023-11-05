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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
2:4
Второй тайм: 80'
Санкт-Галлен
0'
11' Желтая карточка
Mergim Qarri
12' Желтая карточка
Гассама Ламин
0:1
17' Гол
Аколо Чадрак
22' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
1:1
35' Гол
Liridon Mulaj
2:1
42' Гол
Liridon Mulaj
2:2
48' Гол
Шмидт Исаак
2:3
53' Пенальти
Жеббель Виллем
2:4
57' Гол в свои ворота
Хайрулаху Лавдрим
67' Желтая карточка
Акичи Огу

Ход матча

11'
Mergim Qarri
 
12'
Гассама Ламин
 
17'
0:1
Аколо Чадрак
22'
Уэдраого Дилан
 
35'
Liridon Mulaj
(Mergim Qarri)
1:1
42'
Liridon Mulaj
(Айдини Альбан)
2:1
48'
2:2
Шмидт Исаак
(Тома Бастьен)
53'
2:3
Жеббель Виллем
57'
2:4
Хайрулаху Лавдрим
58'
Sahmkou Camara
Гассама Ламин
 
64'
Michael Heule
Уэдраого Дилан
 
64'
Гарби Исмаэль
Nathan Garcia
 
67'
Акичи Огу
 
70'
 
Мамбимби Феликс
Аколо Чадрак
70'
 
Nikolaj Moeller
Жеббель Виллем
70'
 
Красничи Альбин
Фон Моос Юлиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Санкт-Галлен
84.00
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19.00
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1.03
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Все Коэффициенты
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
8
Байар
Ромен
20
Nathan
Garcia
17
Айдини
Альбан
18
Liridon
Mulaj
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
64
Стеванович
Михайло
24
Тома
Бастьен
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.25
Махмуд Элиес 2 0.17
Liridon Mulaj 2 0.17
Florian Danho 2 0.17
Mergim Qarri 1 0.08
Гарби Исмаэль 1 0.08
Lucas Pos 1 0.08
Sahmkou Camara 1 0.08
Кадима Райан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 4 (1) 0.31
Шуберт Фабиан 3 0.23
Фалльци Альберт 3 0.23
Стеванович Михайло 2 0.15
Аколо Чадрак 2 0.15
Christian Witzig 1 0.08
Кинтилья Хорди 1 0.08
Дзанотти Маттиа 1 0.08
Nikolaj Moeller 1 0.08
Гёртлер Лукас 1 0.08
Фазлии Бетим 1 0.08
Шмидт Исаак 1 0.08
Фон Моос Юлиан 0 0
Карлен Грегори 0 0
Тома Бастьен 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 5 0
Акичи Огу 4 0
Махмуд Элиес 2 1
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Mergim Qarri 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Кинтилья Хорди 4 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Christian Witzig 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Станич Йозо 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
14
Стад Лозанна-Уши
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
6
33%
61-75
5
45%
6
33%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
6
6
1
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Санкт-Галлен
 4:2 13 7 3 3 23 - 14 24
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Ивердон
 1:1 13 4 5 4 18 - 23 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 2:4 12 2 4 6 14 - 24 10
12.
Базель
 1:1 12 1 3 8 14 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4:2 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 1:1 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Базель
 1:1 7 1 3 3 10 - 12 6
12.
Стад Лозанна-Уши
 2:4 7 1 3 3 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 4:2 7 1 3 3 8 - 9 6
6.
Ивердон
 1:1 7 1 3 3 7 - 14 6
7.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
8.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Стад Лозанна-Уши
 2:4 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 1:1 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Айдини Альбан сделал результативную передачу.
  • 42'
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