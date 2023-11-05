Тур: 13. Стадион: Center sportif de Vidy.
2:4
Второй тайм: 80'
0'
11' Желтая карточкаMergim Qarri
12' Желтая карточкаГассама Ламин
0:1
17' ГолАколо Чадрак
22' Желтая карточкаУэдраого Дилан
1:1
35' ГолLiridon Mulaj
2:1
42' ГолLiridon Mulaj
2:2
48' ГолШмидт Исаак
2:3
53' ПенальтиЖеббель Виллем
2:4
57' Гол в свои воротаХайрулаху Лавдрим
67' Желтая карточкаАкичи Огу
Ход матча
11'
12'
17'
0:1
22'
35'
1:1
42'
2:1
48'
2:2
53'
2:3
57'
67'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Stevanovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.25
|Махмуд Элиес
|2
|0.17
|Liridon Mulaj
|2
|0.17
|Florian Danho
|2
|0.17
|Mergim Qarri
|1
|0.08
|Гарби Исмаэль
|1
|0.08
|Lucas Pos
|1
|0.08
|Sahmkou Camara
|1
|0.08
|Кадима Райан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.31
|Шуберт Фабиан
|3
|0.23
|Фалльци Альберт
|3
|0.23
|Стеванович Михайло
|2
|0.15
|Аколо Чадрак
|2
|0.15
|Christian Witzig
|1
|0.08
|Кинтилья Хорди
|1
|0.08
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.08
|Nikolaj Moeller
|1
|0.08
|Гёртлер Лукас
|1
|0.08
|Фазлии Бетим
|1
|0.08
|Шмидт Исаак
|1
|0.08
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
|Тома Бастьен
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|5
|0
|Акичи Огу
|4
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Mergim Qarri
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
14
Стад Лозанна-Уши
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
3
60%
3
75%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
6
33%
61-75
5
45%
6
33%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:3
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
38
66
110
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|4
|1
|25 - 11
|25
|2.
|4:2
|13
|7
|3
|3
|23 - 14
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|6.
|1:1
|13
|4
|5
|4
|18 - 23
|17
|7.
|12
|5
|1
|6
|21 - 21
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|25 - 29
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|21 - 21
|15
|10.
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|11.
|2:4
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|12.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|14 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|12.
|2:4
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|5.
|4:2
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|6.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|2:4
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|1:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5