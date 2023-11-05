Тур: 13. Стадион: Center sportif de Vidy.
2:5
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаMergim Qarri
12' Желтая карточкаГассама Ламин
0:1
17' ГолАколо Чадрак
22' Желтая карточкаУэдраого Дилан
1:1
35' ГолLiridon Mulaj
2:1
42' ГолLiridon Mulaj
2:2
48' ГолШмидт Исаак
2:3
54' ПенальтиЖеббель Виллем
2:4
57' Гол в свои воротаХайрулаху Лавдрим
66' Желтая карточкаАкичи Огу
2:5
85' ГолКрасничи Альбин
90' Желтая карточкаШмидт Исаак
90' Красная карточкаХаджи Закари
90'+6
Ход матча
11'
12'
17'
0:1
22'
35'
1:1
42'
2:1
48'
2:2
54'
2:3
57'
66'
85'
2:5
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 11
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 374
-
50 Владение мячом, % 50
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Stevanovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.25
|Махмуд Элиес
|2
|0.17
|Liridon Mulaj
|2
|0.17
|Florian Danho
|2
|0.17
|Mergim Qarri
|1
|0.08
|Гарби Исмаэль
|1
|0.08
|Lucas Pos
|1
|0.08
|Sahmkou Camara
|1
|0.08
|Кадима Райан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.31
|Шуберт Фабиан
|3
|0.23
|Фалльци Альберт
|3
|0.23
|Стеванович Михайло
|2
|0.15
|Аколо Чадрак
|2
|0.15
|Christian Witzig
|1
|0.08
|Кинтилья Хорди
|1
|0.08
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.08
|Nikolaj Moeller
|1
|0.08
|Гёртлер Лукас
|1
|0.08
|Красничи Альбин
|1
|0.08
|Фазлии Бетим
|1
|0.08
|Шмидт Исаак
|1
|0.08
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|5
|0
|Акичи Огу
|4
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Mergim Qarri
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
4
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
14
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Санкт-Галлен
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
3
21%
6
27%
61-75
5
36%
7
32%
76-90
Пропущено
25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
8%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
8
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
14
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
48
76
111
310
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5