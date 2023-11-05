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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
2:5
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
11' Желтая карточка
Mergim Qarri
12' Желтая карточка
Гассама Ламин
0:1
17' Гол
Аколо Чадрак
22' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
1:1
35' Гол
Liridon Mulaj
2:1
42' Гол
Liridon Mulaj
2:2
48' Гол
Шмидт Исаак
2:3
54' Пенальти
Жеббель Виллем
2:4
57' Гол в свои ворота
Хайрулаху Лавдрим
66' Желтая карточка
Акичи Огу
2:5
85' Гол
Красничи Альбин
90' Желтая карточка
Шмидт Исаак
90' Красная карточка
Хаджи Закари
90'+6
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
8
Байар
Ромен
20
Nathan
Garcia
17
Айдини
Альбан
18
Liridon
Mulaj
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
64
Стеванович
Михайло
24
Тома
Бастьен
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.25
Махмуд Элиес 2 0.17
Liridon Mulaj 2 0.17
Florian Danho 2 0.17
Mergim Qarri 1 0.08
Гарби Исмаэль 1 0.08
Lucas Pos 1 0.08
Sahmkou Camara 1 0.08
Кадима Райан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 4 (1) 0.31
Шуберт Фабиан 3 0.23
Фалльци Альберт 3 0.23
Стеванович Михайло 2 0.15
Аколо Чадрак 2 0.15
Christian Witzig 1 0.08
Кинтилья Хорди 1 0.08
Дзанотти Маттиа 1 0.08
Nikolaj Moeller 1 0.08
Гёртлер Лукас 1 0.08
Красничи Альбин 1 0.08
Фазлии Бетим 1 0.08
Шмидт Исаак 1 0.08
Фон Моос Юлиан 0 0
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 5 0
Акичи Огу 4 0
Махмуд Элиес 2 1
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Mergim Qarri 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Кинтилья Хорди 4 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Christian Witzig 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Станич Йозо 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
4
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
14
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Санкт-Галлен
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
3
21%
6
27%
61-75
5
36%
7
32%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
8%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
8
32%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
2:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
1
6
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
7
6
1
11
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Санкт-Галлен
 13 7 3 3 24 - 14 24
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
7.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
8.
Ивердон
 13 4 4 5 18 - 24 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Айдини Альбан сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Liridon Mulaj бьет в цель!
    • 35'
      Mergim Qarri сделал результативную передачу.
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