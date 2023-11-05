Тур: 10. Стадион: Зоссимадес.
0'
20' Желтая карточкаСория Карлес
38' Желтая карточкаКонде Педро
38' Желтая карточкаДелетич Милош
1:0
50' ГолКиакос Яннис
51' Желтая карточкаКиакос Яннис
52' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
71' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
1:1
73' ГолMaximiliano Comba
Ход матча
20'
38'
38'
50'
1:0
51'
73'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
23
Ринстра
Дан
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ПАС Янина
Волос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.45
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.18
|Памлидис Георгиос
|1
|0.09
|Цаусис Мариос
|1
|0.09
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.09
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.09
|Цимас Панайотис
|1
|0.09
|Киакос Яннис
|1
|0.09
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.09
|Сория Карлес
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.33
|Бертолио Факундо
|1
|0.11
|Алхо Николай
|1
|0.11
|Сьелис Христос
|1
|0.11
|Maximiliano Comba
|1
|0.11
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.11
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Баррьентос Жан
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Главчич Неманья
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Волос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ПАС Янина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
4
ПАС Янина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
2
40%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
7
39%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Волос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0
Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
ПАС Янина
Волос
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
31
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
53
46
35
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|25 - 3
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|11.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|12.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|9.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|4 (3)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5