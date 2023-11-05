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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ПАС Янина
1:1
Второй тайм: 81'
Волос
0'
20' Желтая карточка
Сория Карлес
38' Желтая карточка
Конде Педро
38' Желтая карточка
Делетич Милош
1:0
50' Гол
Киакос Яннис
51' Желтая карточка
Киакос Яннис
52' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
71' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
1:1
73' Гол
Maximiliano Comba
80' Желтая карточка

Ход матча

20'
Сория Карлес
 
38'
Конде Педро
 
38'
 
Делетич Милош
50'
Киакос Яннис
(Сория Карлес)
1:0
51'
Киакос Яннис
 
52'
 
Alexis Kalogeropoulos
67'
 
Кицос Фотис
Тахатос Эфстатиос
68'
 
Maximiliano Comba
Труйе Алексис
68'
 
Махаирас Теодосиос
Корнетт Кентен
68'
Лиасос Ангелос
Памлидис Георгиос
 
71'
Пантелакис Эпаминондас
 
73'
1:1
Maximiliano Comba
(Луна Антонио)
78'
Гарро Хуан Фернандо
Ринстра Дан
 
79'
Federico Gino
Киакос Яннис
 
80'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Волос
5.20
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4.15
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5.20
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Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
14
Памлидис
Георгиос
23
Ринстра
Дан
5
Карахалиос
Зисис
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
9
Конде
Педро
30
Пападопулос
Симеон
32
Тахатос
Эфстатиос
5
Alexis
Kalogeropoulos
6
Цоканис
Тасос
13
Луна
Антонио
10
Труйе
Алексис
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
18
Бертолио
Факундо
29
Корнетт
Кентен
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
ПАС Янина
4-4-2
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Волос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:2
С
0:1
С
2:1
ТМК
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.45
Гарро Хуан Фернандо 2 0.18
Памлидис Георгиос 1 0.09
Цаусис Мариос 1 0.09
Эррамуспе Родриго 1 0.09
Пантелакис Эпаминондас 1 0.09
Цимас Панайотис 1 0.09
Киакос Яннис 1 0.09
Claudiu Cristian Balan 1 0.09
Сория Карлес 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.33
Бертолио Факундо 1 0.11
Алхо Николай 1 0.11
Сьелис Христос 1 0.11
Maximiliano Comba 1 0.11
Труйе Алексис 1 (1) 0.11
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 4 0
Цаусис Мариос 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Сория Карлес 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Пантелакис Эпаминондас 2 0
Киакос Яннис 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Клейман Борис 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Баррьентос Жан 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Делетич Милош 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Главчич Неманья 1 0
Сьелис Христос 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Alexis Kalogeropoulos 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Волос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ПАС Янина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
4
ПАС Янина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Волос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
2
40%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
7
39%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1
Волос
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0
Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

ПАС Янина
Волос

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
3
4
6
1.5
3
5
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 8 7 1 0 25 - 3 22
2.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 9 5 2 2 15 - 7 17
5.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
9.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
10.
ПАС Янина
 1:1 11 2 3 6 14 - 17 9
11.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
12.
Волос
 1:1 9 1 3 5 9 - 18 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 1:1 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 1:1 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
6.
ПАОК
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 1:1 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Волос
 1:1 5 0 2 3 2 - 10 2
10.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
11.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Делетич Милош получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Конде Педро получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Сория Карлес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    ПАС Янина
    Ничья
    Волос
    5.20
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    4.15
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    5.20
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