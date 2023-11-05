Тур: 13. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
2' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
14' Желтая карточкаВан Бремен Финн
24' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
1:0
26' ГолДрэгер Мохамед
45' Желтая карточкаФрай Фабиан
45' Желтая карточкаТашар Варол
1:1
73' ПенальтиСеспедес Борис
2:1
85' ГолСигуа Габриэль
90'+6
Ход матча
14'
24'
26'
1:0
45'
45'
73'
1:1
85'
2:1
87'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
344 Количество передач 482
-
42 Владение мячом, % 58
20
Фрай
Фабиан
19
Демир
Юсуф
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
70
Evans
Maurin
27
Ташар
Варол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Evans MaurinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Базель
Ивердон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
3.5
3.33
Среднее время на гол
25
27
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.25
|Сигуа Габриэль
|2
|0.17
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.17
|Ндой Дан
|1
|0.08
|Йованович Джордже
|1
|0.08
|Ван Бремен Финн
|1
|0.08
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.08
|Мэлоун Морис
|1
|0.08
|Комас Арнау
|1
|0.08
|Хунцикер Андрин
|1
|0.08
|Вейга Ренату
|1
|0.08
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|4
|0.31
|Evans Maurin
|3
|0.23
|Махиус Аймен
|3
|0.23
|Лунгой Кристофер
|2
|0.15
|Оморуйи Кевин
|2
|0.15
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.15
|Lizeiro
|1
|0.08
|Клепач Михаель
|1
|0.08
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Джака Таулант
|2
|0
|Дрэгер Мохамед
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Лусиф Хайтем
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Базель
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
0
11
Базель
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ивердон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
4
21%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
5
31%
5
26%
76-90
Пропущено
25
23
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
20%
1
4%
1-15
3
12%
7
30%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
7
28%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0
Результаты матчей
Базель
Ивердон
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Базель
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
16
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
49
111
211
111
112
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5