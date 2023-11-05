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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Базель
2:1
Конец матча
Ивердон
0'
2' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
14' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
24' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
1:0
26' Гол
Дрэгер Мохамед
45' Желтая карточка
Фрай Фабиан
45' Желтая карточка
Ташар Варол
1:1
73' Пенальти
Сеспедес Борис
2:1
85' Гол
Сигуа Габриэль
90'+6

Ход матча

2'
Дрэгер Мохамед
 
14'
Ван Бремен Финн
 
24'
 
Дель Фабро Дарио
26'
Дрэгер Мохамед
(Демир Юсуф)
1:0
45'
Фрай Фабиан
 
45'
 
Ташар Варол
56'
Сигуа Габриэль
Огюстен Жан-Кевин
 
56'
Ланг Михаэль
Дрэгер Мохамед
 
63'
Leon Avdullahu
Джака Таулант
 
65'
 
Родригес Мауро
Evans Maurin
73'
1:1
Сеспедес Борис
78'
Зе Арлет Жуниор
Демир Юсуф
 
78'
Барри Тьерно
Йованович Джордже
 
82'
 
Лусиф Хайтем
Ташар Варол
82'
 
Nehemie Lucuena
Сеспедес Борис
85'
Сигуа Габриэль
(Барри Тьерно)
2:1
87'
 
Гуэ Самюэль
Lizeiro
87'
 
Клепач Михаель
Breston Malula

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 344 Количество передач 482
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
31
Шмидт
Доминик
II
19
Демир
Юсуф
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
10
Огюстен
Жан-Кевин
22
Мартин
Кевин
2
Тижани
Мохамед
4
Дель
Фабро
Дарио
71
Breston
Malula
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
70
Evans
Maurin
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
27
Ташар
Варол
Базель
4-4-2
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Базель
Ивердон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
3:2
ТМС
6:0
ТМС
0:6
К
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

3.5
3.33

Среднее время на гол

25
27

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.25
Сигуа Габриэль 2 0.17
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.17
Ндой Дан 1 0.08
Йованович Джордже 1 0.08
Ван Бремен Финн 1 0.08
Дрэгер Мохамед 1 0.08
Мэлоун Морис 1 0.08
Комас Арнау 1 0.08
Хунцикер Андрин 1 0.08
Вейга Ренату 1 0.08
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Барри Тьерно 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.31
Evans Maurin 3 0.23
Махиус Аймен 3 0.23
Лунгой Кристофер 2 0.15
Оморуйи Кевин 2 0.15
Сеспедес Борис 2 (1) 0.15
Lizeiro 1 0.08
Клепач Михаель 1 0.08
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Джака Таулант 2 0
Дрэгер Мохамед 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Ташар Варол 3 0
Сотье Антони 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Базель
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

0
11
Базель
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ивердон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
4
21%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
5
31%
5
26%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
20%
1
4%
1-15
3
12%
7
30%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
7
28%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0

Результаты матчей

Базель
Ивердон

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Базель
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Санкт-Галлен
 13 7 3 3 24 - 14 24
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
7.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
8.
Ивердон
 13 4 4 5 18 - 24 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
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