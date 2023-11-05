Тур: 10.
Ход матча
1'
1:0
8'
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Пафос
Анортосис
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
29 матчей
6.9%
37.9%
55.2%
2 победы 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.63
Среднее время на гол
117
144
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.62
Среднее время на гол
62
55
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
79
84
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6 (1)
|0.6
|Танкович Муамер
|4 (1)
|0.4
|Бруно V
|2
|0.2
|Драгомир Влад
|2
|0.2
|Твумаси Патрик
|1
|0.1
|Бочкай Петар
|1
|0.1
|Валакари Онни
|1
|0.1
|Наме Мустафа
|1
|0.1
|Matheus Davo
|1
|0.1
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.5
|Кастель Серхио
|4
|0.4
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.3
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.3
|Гассама Секу
|1
|0.1
|Тиун Уссейну
|1
|0.1
|Феррер Сальвадор
|1
|0.1
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.1
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|4
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Техера Серхио
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Пафос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Анортосис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
7
Пафос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Анортосис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
5
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
5
26%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
17%
4
21%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1
Анортосис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0
Результаты матчей
Пафос
Анортосис
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Пафос
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
72
54
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|10
|5
|5
|0
|21 - 10
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|8.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 21
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|5 - 22
|3
|14.
|10
|0
|0
|10
|3 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 14
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3