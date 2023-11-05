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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
Пафос
1:0
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
1' Гол
Танкович Муамер
8' Желтая карточка
Ваге Мусса
50' Желтая карточка
Техера Серхио
51' Желтая карточка
Квида Джозев
74' Желтая карточка
Бочкай Петар
82' Желтая карточка
Ивушич Ивица
90'+8
Пафос
Анортосис

История личных встреч

Пафос
Анортосис

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

29 матчей

6.9%
37.9%
55.2%
2 победы 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
3:4
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.63

Среднее время на гол

117
144

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.62

Среднее время на гол

62
55

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.14
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

79
84

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 (1) 0.6
Танкович Муамер 4 (1) 0.4
Бруно V 2 0.2
Драгомир Влад 2 0.2
Твумаси Патрик 1 0.1
Бочкай Петар 1 0.1
Валакари Онни 1 0.1
Наме Мустафа 1 0.1
Matheus Davo 1 0.1
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 5 (2) 0.5
Кастель Серхио 4 0.4
Jose M.F. Moreno Chico3 3 0.3
Элдер Феррейра 3 (1) 0.3
Гассама Секу 1 0.1
Тиун Уссейну 1 0.1
Феррер Сальвадор 1 0.1
Dimitrianos Tzouliou 1 0.1

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 5 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Драгомир Влад 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Родригеш Педру 1 0
Рус Адриан 1 0
Пеладжио Педро 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Арболеда Иван 1 0
Ваге Мусса 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0

Результаты матчей

Пафос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Пафос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Анортосис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
7
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Анортосис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
5
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
5
26%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1
Анортосис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0

Результаты матчей

Пафос
Анортосис

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пафос
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
4
1
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
5
5
2.5
3
7
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Пафос
 10 6 2 2 19 - 6 20
4.
Омония Никосия
 10 5 5 0 21 - 10 20
5.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Анортосис
 10 5 3 2 19 - 11 18
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕЛ Лимасол
 2:0 10 4 1 5 12 - 15 13
9.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
10.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 0:2 10 0 2 8 5 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕЛ Лимасол
 2:0 5 3 1 1 9 - 7 10
9.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 0:2 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 2:0 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 0:2 6 0 0 6 0 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 8'
    Ваге Мусса получил желтую карточку от судьи
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