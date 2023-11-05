Тур: 13. Стадион: Райффайзен Арена.
2:0
Второй тайм: 51'
0'
3' Желтая карточкаБелло Джордж
0:0
3' Не забитый пенальтиСаркария Манприт
18' Желтая карточкаЖуль Роберт
29' Желтая карточкаПрасс Александр
35' Желтая карточкаХорват Саша
1:0
36' ГолУсор Мозес
1:0
44' Не забитый пенальтиЖуль Роберт
2:0
45' ГолСтойкович Филип
Ход матча
3'
3'
0:0
18'
29'
35'
36'
1:0
44'
1:0
45'
2:0
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
ЛАСК
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|5
|0.38
|Любичич Марин
|3
|0.23
|Хавель Элиас
|2
|0.15
|Цирайс Филипп
|2
|0.15
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.15
|Флеккер Флориан
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|1
|0.08
|Люкенедер Феликс
|1
|0.08
|Балик Гусейн
|1
|0.08
|Усор Мозес
|1
|0.08
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.31
|Китеишвили Отар
|3
|0.23
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.23
|Вютрих Грегори
|2
|0.15
|Прасс Александр
|2
|0.15
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.08
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.08
|Хорват Томи
|1
|0.08
|Ятта Сиди
|1
|0.08
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Таловеров Максим
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Прасс Александр
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Серрано Хавьер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Штурм Грац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Штурм Грац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
11
ЛАСК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Штурм Грац
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
1
9%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
3
60%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
29%
29%
5
23%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
6
35%
3
14%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
3
50%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0
Результаты матчей
ЛАСК
Штурм Грац
Точный счет
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
57
75
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 8
|29
|2.
|0:2
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|3.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|19 - 10
|25
|4.
|13
|6
|4
|3
|23 - 18
|22
|5.
|13
|5
|6
|2
|19 - 17
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|7.
|13
|4
|6
|3
|27 - 15
|18
|8.
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 17
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|15 - 26
|13
|11.
|13
|1
|2
|10
|10 - 27
|5
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 1
|17
|2.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|12.
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|19 - 6
|17
|2.
|0:2
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|6
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6