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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 5185
ЛАСК
3:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
3' Желтая карточка
Белло Джордж
0:0
3' Не забитый пенальти
Саркария Манприт
18' Желтая карточка
Жуль Роберт
29' Желтая карточка
Прасс Александр
35' Желтая карточка
Хорват Саша
1:0
36' Гол
Усор Мозес
1:0
45' Не забитый пенальти
Жуль Роберт
2:0
45' Гол
Стойкович Филип
54' Желтая карточка
Тейшейра Брайан
58' Желтая карточка
Стойкович Филип
2:1
60' Гол
Влодарчик Шимон
3:1
90' Гол
Жуль Роберт
90' Желтая карточка
Мустафа Ибрагим
90' Желтая карточка
Джонстон Макс
90'+6
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
23
Мустафа
Ибрагим
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
14
Серрано
Хавьер
4
Горенц-Станкович
Йон
11
Саркария
Манприт
8
Прасс
Александр
17
Тейшейра
Брайан
15
Бовинг
Виллиам
ЛАСК
3-4-2-1
Штурм Грац
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 6 0.46
Любичич Марин 3 0.23
Хавель Элиас 2 0.15
Цирайс Филипп 2 0.15
Гойгингер Томас 2 (1) 0.15
Флеккер Флориан 1 0.08
Стойкович Филип 1 0.08
Люкенедер Феликс 1 0.08
Балик Гусейн 1 0.08
Усор Мозес 1 0.08
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 5 0.38
Китеишвили Отар 3 0.23
Саркария Манприт 3 (1) 0.23
Вютрих Грегори 2 0.15
Прасс Александр 2 0.15
Фусейни Мохаммед II 1 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.08
Аффенгрубер Давид 1 0.08
Хорват Томи 1 0.08
Ятта Сиди 1 0.08
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 3 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Таловеров Максим 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Хавель Элиас 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Прасс Александр 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Шнегг Давид 1 1
Газибегович Юсуф 2 0
Серрано Хавьер 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Лавале Димитри 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Джонстон Макс 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Штурм Грац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
11
ЛАСК
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Штурм Грац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
3
60%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
7
35%
5
22%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
3
13%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
3
33%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0

Результаты матчей

ЛАСК
Штурм Грац

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
ЛАСК
 13 7 4 2 20 - 11 25
4.
Хартберг
 13 6 4 3 23 - 18 22
5.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
6.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
7.
Рапид Вена
 13 4 6 3 27 - 15 18
8.
Вольфсбергер
 13 4 5 4 19 - 19 17
9.
Альтах
 13 3 4 6 9 - 17 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 13 3 4 6 15 - 26 13
11.
Сваровски Тироль
 13 1 2 10 10 - 27 5
12.
Аустрия Лустенау
 13 0 3 10 5 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Хартберг
 7 3 2 2 11 - 13 11
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 6 0 1 5 6 - 15 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Рапид Вена
 6 3 2 1 13 - 3 11
5.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
7.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
Весь список
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