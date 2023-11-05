Тур: 10.
0:2
Второй тайм: 49'
0'
19' Желтая карточкаПетрович Радосав
23' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
26' Желтая карточкаФараж Имад
0:1
27' ГолШебаке Иссам
38' Желтая карточкаДионку Альфа
Ход матча
19'
23'
26'
27'
0:1
38'
48'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
63.6%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
35 матчей
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.6%
51.4%
0 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 23 победы
57 матчей
26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.8%
54.4%
22.8%
13 побед 31 ничья 13 побед
Второй тайм
19.3%
40.4%
40.3%
11 побед 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.07
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.15
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
69
56
Голов в среднем за матч
1.21
0.98
Тотал матчей
2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
36
Больше 63%
Меньше 37%
21
23
Больше 40%
Меньше 60%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
74
91
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|9 (2)
|0.9
|Димерс Марк
|3
|0.3
|Тричковски Иван
|2
|0.2
|Дьюрчо Адам
|1
|0.1
|Понс Пере
|1
|0.1
|Фараж Имад
|1
|0.1
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.3
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.3
|Шебаке Иссам
|2
|0.2
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.2
|Петрович Радосав
|1
|0.1
|Эфрем Георгиос
|1
|0.1
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.1
|Джевфе
|1
|0.1
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.1
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.1
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|3
|0
|Дионку Альфа
|3
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Костадинов Георги
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Джевфе
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
2
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
8
АЕК Ларнака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АПОЭЛ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
14
7
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
2
29%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
17
15
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
12%
0
0%
1-15
7
41%
4
27%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
5
38%
1
17%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3
Результаты матчей
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
36
18
27
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|10
|5
|5
|0
|21 - 10
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|8.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 21
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|5 - 22
|3
|14.
|10
|0
|0
|10
|3 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 14
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
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