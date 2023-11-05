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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
АЕК Ларнака
0:3
Конец матча
АПОЭЛ
0'
19' Желтая карточка
Петрович Радосав
23' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
26' Желтая карточка
Фараж Имад
0:1
27' Гол
Шебаке Иссам
38' Желтая карточка
Дионку Альфа
0:2
48' Гол
Маркиньос XXIII
0:3
62' Гол в свои ворота
Гарсия Анхель
90' Желтая карточка
Вронтис Стилианос
90'+3
АЕК Ларнака
АПОЭЛ

История личных встреч

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
63.6%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

35 матчей

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.6%
51.4%
0 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 23 победы

57 матчей

26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.8%
54.4%
22.8%
13 побед 31 ничья 13 побед

Второй тайм

19.3%
40.4%
40.3%
11 побед 23 ничьи 23 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.07
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.15

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

69
56

Голов в среднем за матч

1.21
0.98

Тотал матчей

2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
36
Больше 63%
Меньше 37%
21
23
Больше 40%
Меньше 60%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

74
91

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 9 (2) 0.9
Димерс Марк 3 0.3
Тричковски Иван 2 0.2
Дьюрчо Адам 1 0.1
Понс Пере 1 0.1
Фараж Имад 1 0.1
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 4 (1) 0.4
Ндонгаля Дьемерси 3 0.3
Шебаке Иссам 2 0.2
Квилитая Георгий 2 (1) 0.2
Петрович Радосав 1 0.1
Эфрем Георгиос 1 0.1
Эдуарду Уилсон 1 0.1
Джевфе 1 0.1
Вильяфаньес Лукас 1 0.1
Гавриэл Ставрос 1 0.1

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 3 0
Дионку Альфа 3 0
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Томович Ненад 1 0
Роберж Валентин 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Фараж Имад 1 0
Тонгья Франко 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 4 0
Маркиньос XXIII 4 0
Шебаке Иссам 2 1
Костадинов Георги 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Джевфе 2 0
Сациас Яннис 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
2
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АПОЭЛ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
АПОЭЛ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

15
9
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
3
33%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
7
39%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
1
6%
3
18%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
6
40%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3

Результаты матчей

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5
1
3
2
3
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Пафос
 10 6 2 2 19 - 6 20
4.
Омония Никосия
 10 5 5 0 21 - 10 20
5.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Анортосис
 10 5 3 2 19 - 11 18
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕЛ Лимасол
 2:0 10 4 1 5 12 - 15 13
9.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
10.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 0:2 10 0 2 8 5 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕЛ Лимасол
 2:0 5 3 1 1 9 - 7 10
9.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 0:2 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 2:0 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 0:2 6 0 0 6 0 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Дионку Альфа получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Шебаке Иссам бьет в цель!
    • 26'
      Фараж Имад получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Маркиньос XXIII получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Петрович Радосав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ онлайн

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