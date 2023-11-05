Пауза в матче. Почувствовал головокружение Каборе и попросил медицинской помощи, едва не упавши на газон.

С углового навесил на линию штрафной Собослаи. Здесь с лету пробил по воротам Арнольд, но мяч застрял в гуще защитников.

Отобрал мяч на фланге Арнольд и тут же подал в центр штрафной, но здесь Ошо головой вынес сферу в центр поля.

Отмахнулся от Макаллистера в центре поля Баркли. Судья мог показать карточку, но ограничился устным предупреждением.

Диагональ исполнял с центра поля Ван Дейк в штрафную, куда врывался Салах, но проиграл он верховую борьбу за мяч Менги.

Теперь уже на своей половине поля Конате перекинул через бедро Морриса. Судья и тут не стал показывать желтую карточку.

Выиграл подбор у штрафной соперника Баркли после неудачного выноса защитника и пробил с ходу, но не попал в створ ворот.

Забросил Арнольд по флангу на ход Салаху, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

Убежал в атаку по правому флангу Салах и навесил в центр штрафной, где головой пробил Нуньес, но мяч полетел намного выше ворот.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Собослаи на ход Нуньесу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

Прорывался в контратаку Баркли по флангу и прострелил в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог поддержать атаку.

По флангу прорывался на скорости Огбене и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Вырезал Накамба по флангу на ход Каборе, но тот в силовой борьбе против Гомеса выпустил снаряд в аут.

В центре поля Баркли получил по ногам в борьбе против Гравенберха. Штрафной удар исполнять будут "шляпники".

После отличного поперечного паса от Гравенберха пробил в одно касание из пределов штрафной Жота. Вытянулся в струну Камински и потащил сферу с нижнего угла.

25' Со штрафного подавал Собослаи на дальнюю штангу, где неудачно вынес головой защитник точно на ногу Салаху, но тот с лету пробил крайне неточно.

24' На фланге получил по ногам Гомес в борьбе против Каборе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

23' Протащил мяч по центру к штрафной соперника Собослаи и отдал поперек на Салаха, но этот пас перехватил Ошо.

21' Со штрафного навесил на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Локьер, но мяч полетел крайне неточно.

20' С левого фланга сместился в штрафную на скорости Огбене, но напоролся на Конате, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

19' Ворвался в штрафную соперника на скорости Арнольд и прострелил низом вдоль ворот, но мяч перехватил в подкате Локьер.

18' Снова пробивал по воротам из пределов штрафной Нуньес в борьбе с защитником. В красивом прыжке Камински отбил сферу в сторону.

17' Отдавал пас по флангу Доти на ход Таунсенду, но тому не удалось оторваться от защитника. Момент был упущен.

16' Убежал по левой бровке Огбене и подал на дальнюю штангу, где пробил по воротам Каборе, но мяч прошел выше перекладины.