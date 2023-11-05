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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Лутон Таун
0:0
Первый тайм: 42'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 130
Лутон Таун 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Ливерпуль 98.5% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лутон Таун
Ничья
Ливерпуль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
4
Локьер
Том
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
13
Накамба
Марвелус
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
7
Огбене
Чидози
9
Моррис
Карлтон
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
38
Гравенберх
Райан
11
Салах
Мохамед
9
Нуньес
Дарвин
20
Жота
Диогу
Лутон Таун
3-4-2-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Лутон Таун
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
5:0
К
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.27
Адебайо Элайджа 2 0.18
Локьер Том 1 0.09
Андерсен Мадс 1 0.09
Огбене Чидози 1 0.09
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (3) 0.73
Нуньес Дарвин 4 0.36
Жота Диогу 3 0.27
Гакпо Коди 2 0.18
Диас Луис 2 0.18
Собослаи Доминик 1 0.09
Робертсон Эндрю 1 0.09
Ван Дейк Виргил 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Макаллистер Алексис 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Каборе Исса 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Доти Алфи 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
Лутон Таун
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

4
13
Лутон Таун
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ливерпуль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Пропущено

14
3
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
5
56%
7
32%
76-90

Пропущено

20
10
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4

Результаты матчей

Лутон Таун
Ливерпуль

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
8
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
13.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 20 6
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Баркли после неудачного выноса защитника и пробил с ходу, но не попал в створ ворот.
  • 40'
    Теперь уже на своей половине поля Конате перекинул через бедро Морриса. Судья и тут не стал показывать желтую карточку.
  • 39'
    Диагональ исполнял с центра поля Ван Дейк в штрафную, куда врывался Салах, но проиграл он верховую борьбу за мяч Менги.
  • 38'
    Отмахнулся от Макаллистера в центре поля Баркли. Судья мог показать карточку, но ограничился устным предупреждением.
  • 37'
    Отобрал мяч на фланге Арнольд и тут же подал в центр штрафной, но здесь Ошо головой вынес сферу в центр поля.
  • 36'
    С углового навесил на линию штрафной Собослаи. Здесь с лету пробил по воротам Арнольд, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 35'
    Пауза в матче. Почувствовал головокружение Каборе и попросил медицинской помощи, едва не упавши на газон.
  • Опасный момент
    34'
    После отличного поперечного паса от Гравенберха пробил в одно касание из пределов штрафной Жота. Вытянулся в струну Камински и потащил сферу с нижнего угла.
  • 33'
    В центре поля Баркли получил по ногам в борьбе против Гравенберха. Штрафной удар исполнять будут "шляпники".
  • 32'
    Вырезал Накамба по флангу на ход Каборе, но тот в силовой борьбе против Гомеса выпустил снаряд в аут.
  • 31'
    По флангу прорывался на скорости Огбене и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 30'
    Прорывался в контратаку Баркли по флангу и прострелил в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог поддержать атаку.
  • 28'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Собослаи на ход Нуньесу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 27'
    Убежал в атаку по правому флангу Салах и навесил в центр штрафной, где головой пробил Нуньес, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 26'
    Забросил Арнольд по флангу на ход Салаху, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
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    • 25'
      Со штрафного подавал Собослаи на дальнюю штангу, где неудачно вынес головой защитник точно на ногу Салаху, но тот с лету пробил крайне неточно.
    • 24'
      На фланге получил по ногам Гомес в борьбе против Каборе. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 23'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Собослаи и отдал поперек на Салаха, но этот пас перехватил Ошо.
    • 21'
      Со штрафного навесил на ближнюю штангу, где пытался пробить головой Локьер, но мяч полетел крайне неточно.
    • 20'
      С левого фланга сместился в штрафную на скорости Огбене, но напоролся на Конате, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
    • 19'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Арнольд и прострелил низом вдоль ворот, но мяч перехватил в подкате Локьер.
    • Опасный момент
      18'
      Снова пробивал по воротам из пределов штрафной Нуньес в борьбе с защитником. В красивом прыжке Камински отбил сферу в сторону.
    • 17'
      Отдавал пас по флангу Доти на ход Таунсенду, но тому не удалось оторваться от защитника. Момент был упущен.
    • 16'
      Убежал по левой бровке Огбене и подал на дальнюю штангу, где пробил по воротам Каборе, но мяч прошел выше перекладины.
    • 15'
      Мягко забросил Арнольд в штрафную соперника, куда на этот раз врывался Жота, но проиграл он верховую борьбу за мяч Ошо.
    • Штанга
      14'
      Отличный пас вырезал Арнольд в штрафную на ход Нуньесу, который оттеснил корпусом защитника и пробил в ближний угол. На этот раз хозяевам на помощь пришла перекладина.
    • 13'
      В центре поля получил по голове Гомес в борьбе против Огбене. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы.
    • 12'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Салах, но здесь головой пробить Нуньесу не позволил в силовой борьбе Ошо.
    • 11'
      Взял инициативу на себя Конате, прорвался к штрафной соперника на скорости, но пробить по воротам помешал ему в чистом подкате Менги.
    • 10'
      Вырезал низом Баркли в штрафную на ход Таунсенду, но в последний момент Конате перехватил мяч в подкате.
    • 9'
      Перехватил снаряд перед чужой штрафной Таунсенд после обрезки от Ван Дейка и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Гомес.
    • 8'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Арнольд, но здесь после серии рикошетов мяч вынес подальше от своих ворот Накамба.
    • 7'
      Взял инициативу на себя Нуньес, сместился к линии штрафной от левой бровки и пробил в дальний угол, но в падении мяч забрал в руки Камински.
    • 6'
      Сместился с левого фланга в центр Баркли и пробил в ближний угол, но мяч стал легкой добычей для Алиссона.
    • 5'
      Пауза в матче. Неудачно пошел в подкате Арнольд и потянул мышцу ноги. Потребуется футболисту время, чтобы прийти в себя.
    • 4'
      Тонко вырезал Собослаи в штрафную на ход Нуньесу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Менги.
    • 3'
      С правого фланга навесил Арнольд на дальнюю штангу, но здесь пробить Жоте не позволил в силовой борьбе Локьер.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе бело-зелено-черных цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Лутон Таун
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Ливерпуль
    98.5% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.83% (70)
    Меньше
    40.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    40.17% (47)
    Нет
    59.83% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    31.5% (41)
    1:3 Ливерпуль
    20.8% (27)
    0:3 Ливерпуль
    14.6% (19)
    1:2 Ливерпуль
    10% (13)
    0:1 Ливерпуль
    4.6% (6)
    1:4 Ливерпуль
    4.6% (6)
    0:4 Ливерпуль
    2.3% (3)
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