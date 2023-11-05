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  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
АЕЛ Лимасол
0:0
Первый тайм: 11'
Кармиотисса
0'
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Кармиотисса
3.90
4.00
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5.40
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ТМС
1:8
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

3
2.4

Среднее время на гол

30
37

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.22
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.22
Макрис Андреас 1 0.11
Срнич Драголюб 1 0.11
Мендоса Хавьер 1 0.11
Папафотис Вассилис 1 0.11
Silva 1 0.11
Андреу Эвангелос 1 0.11
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 2 (1) 0.22
Росси Карим 1 0.11
Лукили Карим 1 0.11
Andreas Katsantonis 1 0.11

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 4 0
Мендоса Хавьер 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Черных Фёдор 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 2 1
Сук Йоэй 3 0
Кукалаш Ставрош 3 0
Малоне Дион 2 0
Ньивпорт Ларс 2 0
Думбия Абубакар 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Лукили Карим 2 0
Росси Карим 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Nikolas Mattheou 1 0
Саллам Самир Бен 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
3
АЕЛ Лимасол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Кармиотисса
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Пропущено

15
22
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
5 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 2:0 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
Пафос
 1:0 10 6 2 2 19 - 6 20
4.
Омония Никосия
 10 5 5 0 21 - 10 20
5.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Анортосис
 0:1 10 5 3 2 19 - 11 18
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕК Ларнака
 0:2 10 3 4 3 17 - 15 13
9.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
10.
АЕЛ Лимасол
 0:0 10 3 2 5 10 - 15 11
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 0:0 10 0 3 7 5 - 22 3
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1:0 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
АПОЭЛ
 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕК Ларнака
 0:2 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
АЕЛ Лимасол
 0:0 5 2 2 1 7 - 7 8
10.
Анортосис
 0:1 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 0:0 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2:0 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Анортосис
 0:1 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Пафос
 1:0 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 0:2 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 0:0 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Кармиотисса
 0:0 6 0 1 5 0 - 14 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Кармиотисса
3.90
4.00
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5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕЛ Лимасол 0:0 Кармиотисса онлайн

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АЕЛ Лимасол
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