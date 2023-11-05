Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
3
2.4
Среднее время на гол
30
37
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.22
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.22
|Макрис Андреас
|1
|0.11
|Срнич Драголюб
|1
|0.11
|Мендоса Хавьер
|1
|0.11
|Папафотис Вассилис
|1
|0.11
|Silva
|1
|0.11
|Андреу Эвангелос
|1
|0.11
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.22
|Росси Карим
|1
|0.11
|Лукили Карим
|1
|0.11
|Andreas Katsantonis
|1
|0.11
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|2
|1
|Сук Йоэй
|3
|0
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Ньивпорт Ларс
|2
|0
|Думбия Абубакар
|2
|0
|Пантели Стилианос
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Nikolas Mattheou
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
3
АЕЛ Лимасол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Кармиотисса
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
29%
1
7%
1-15
2
29%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Пропущено
15
22
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
5 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|2:0
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|10
|5
|5
|0
|21 - 10
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|8.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|15 - 21
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|12.
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|6
|13.
|0:0
|10
|0
|3
|7
|5 - 22
|3
|14.
|10
|0
|0
|10
|3 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|9.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 14
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3