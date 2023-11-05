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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 10.
АЕЛ Лимасол
2:1
Конец матча
Кармиотисса
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Малоне Дион
2:0
42' Гол
Филипович Петар
45' Желтая карточка
Пантели Стилианос
2:1
88' Гол
Думбия Абубакар
90' Желтая карточка
Ньивпорт Ларс
90'+7
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ТМС
1:8
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

3
2.4

Среднее время на гол

30
37

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.2
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.2
Филипович Петар 1 0.1
Макрис Андреас 1 0.1
Срнич Драголюб 1 0.1
Мендоса Хавьер 1 0.1
Папафотис Вассилис 1 0.1
Silva 1 0.1
Андреу Эвангелос 1 0.1
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 2 (1) 0.2
Росси Карим 1 0.1
Думбия Абубакар 1 0.1
Лукили Карим 1 0.1
Andreas Katsantonis 1 0.1

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 4 0
Мендоса Хавьер 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Черных Фёдор 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 2 1
Сук Йоэй 3 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Пантели Стилианос 3 0
Кукалаш Ставрош 3 0
Малоне Дион 2 0
Думбия Абубакар 2 0
Лукили Карим 2 0
Росси Карим 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Nikolas Mattheou 1 0
Саллам Самир Бен 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
2
АЕЛ Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
3
АЕЛ Лимасол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Кармиотисса
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
4
57%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Пафос
 10 6 2 2 19 - 6 20
4.
Омония Никосия
 10 5 5 0 21 - 10 20
5.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
6.
Анортосис
 10 5 3 2 19 - 11 18
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 1 5 12 - 16 13
9.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
10.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 10 0 2 8 6 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Пантели Стилианос получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Филипович Петар бьет в цель!
    • 28'
      Г О О О О Л - Малоне Дион уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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