Тур: 10.
2:1
Конец матча
0'
1:0
28' Гол в свои воротаМалоне Дион
2:0
42' ГолФилипович Петар
45' Желтая карточкаПантели Стилианос
2:1
88' ГолДумбия Абубакар
90' Желтая карточкаНьивпорт Ларс
90'+7
Ход матча
28'
1:0
42'
2:0
88'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
3
2.4
Среднее время на гол
30
37
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.2
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.2
|Филипович Петар
|1
|0.1
|Макрис Андреас
|1
|0.1
|Срнич Драголюб
|1
|0.1
|Мендоса Хавьер
|1
|0.1
|Папафотис Вассилис
|1
|0.1
|Silva
|1
|0.1
|Андреу Эвангелос
|1
|0.1
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.2
|Росси Карим
|1
|0.1
|Думбия Абубакар
|1
|0.1
|Лукили Карим
|1
|0.1
|Andreas Katsantonis
|1
|0.1
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Черных Фёдор
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|2
|1
|Сук Йоэй
|3
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Пантели Стилианос
|3
|0
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Думбия Абубакар
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Nikolas Mattheou
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
2
АЕЛ Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кармиотисса
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
3
АЕЛ Лимасол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Кармиотисса
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
3
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
4
57%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3
Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
37
19
19
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5