  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Второй тайм: 53'
Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Одои Денис
1:0
22' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
35' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед

Ход матча

20'
 
Одои Денис
22'
Эль-Амин Амура Мохамед
1:0
35'
Эль-Амин Амура Мохамед
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Брюгге
1.43
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
9.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
23
Пуэртас
Кэмерон
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
9
Эккерт
Айенса
Деннис
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
39
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
77
Синкернагель
Филип
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
4-3-1-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0.54
Нильссон Хокан 6 (3) 0.46
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.46
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.15
Лапуссен Лоик 2 0.15
Сайкс Росс 2 0.15
Расмуссен Матиас 1 0.08
Кабангу Элтон 1 0.08
Бёрджесс Кристиан 1 0.08
Кастро-Монтес Алессио 1 0.08
Терхо Каспер 1 0.08
Амани Жан 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.54
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.31
Ванакен Ханс 3 0.23
Синкернагель Филип 3 0.23
Нуса Антонио 2 0.15
Бушанан Тажон 2 0.15
Ютгла Ферран 2 0.15
Мехеле Брэндон 1 0.08
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 4 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лейсен Федде 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Одои Денис 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Баланта Эдер 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

13
15
Унион Сент-Жиллуаз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Брюгге
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

29
24
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
8
28%
4
17%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
3
10%
7
29%
29%
61-75
7
24%
5
21%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
5
36%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
36%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Точный счет

0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
9
3
1.5
4
8
6
6
2.5
3
9
3
9
3.5
3
9
1
11
4.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 13 10 1 2 30 - 14 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 1:0 13 7 5 1 20 - 13 26
4.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 0:1 13 5 4 4 25 - 14 19
8.
Стандард
 13 4 5 4 15 - 15 17
9.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 13 3 4 6 13 - 20 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
Вестерло
 13 2 4 7 15 - 23 10
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 5 1 1 17 - 7 16
3.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
4.
Гент
 1:0 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 0:1 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 1:0 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
8.
Брюгге
 0:1 7 2 1 4 9 - 7 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Андерлехт Дрейер Андерс 7 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Брюгге
1.43
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
9.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 