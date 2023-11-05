Тур: 13. Стадион: Жозеф Марьен.
2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаОдои Денис
1:0
22' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
35' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
56' Желтая карточкаВетлесен Уго
1:1
60' ГолКюйпер Максим
2:1
69' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
90' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
90' Желтая карточкаМиньоле Симон
90' Желтая карточкаСпилеерс Йорне
2:1
90' Не забитый пенальтиРодригес Кевин
90'+7
Ход матча
20'
22'
56'
60'
69'
80'
90'
90'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
14
Мейер
Бьорн
39
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Терхо КасперЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
98 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|0.62
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.46
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.46
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.15
|Лапуссен Лоик
|2
|0.15
|Сайкс Росс
|2
|0.15
|Расмуссен Матиас
|1
|0.08
|Кабангу Элтон
|1
|0.08
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.08
|Терхо Каспер
|1
|0.08
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.54
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.31
|Ванакен Ханс
|3
|0.23
|Синкернагель Филип
|3
|0.23
|Нуса Антонио
|2
|0.15
|Бушанан Тажон
|2
|0.15
|Ютгла Ферран
|2
|0.15
|Кюйпер Максим
|1
|0.08
|Мехеле Брэндон
|1
|0.08
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
13
15
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брюгге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
1
10%
1-15
5
28%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
4
22%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
31
25
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
10%
2
8%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
8
26%
4
16%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
7
23%
5
20%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Точный счет
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
33
34
24
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
16
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
103
49
67
310
310
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|3:1
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|5.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|23 - 12
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|26 - 15
|19
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|14 - 20
|17
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|1:3
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|3:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|1:3
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|3:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|1:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (3)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5