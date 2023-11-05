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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Одои Денис
1:0
22' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
35' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
56' Желтая карточка
Ветлесен Уго
1:1
60' Гол
Кюйпер Максим
2:1
69' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
90' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
90' Желтая карточка
Миньоле Симон
90' Желтая карточка
Спилеерс Йорне
2:1
90' Не забитый пенальти
Родригес Кевин
90'+7
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
23
Пуэртас
Кэмерон
24
Ванхутт
Шарль
10
Лапуссен
Лоик
9
Эккерт
Айенса
Деннис
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
39
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
77
Синкернагель
Филип
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
4-3-1-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 8 0.62
Нильссон Хокан 6 (3) 0.46
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.46
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.15
Лапуссен Лоик 2 0.15
Сайкс Росс 2 0.15
Расмуссен Матиас 1 0.08
Кабангу Элтон 1 0.08
Бёрджесс Кристиан 1 0.08
Кастро-Монтес Алессио 1 0.08
Терхо Каспер 1 0.08
Амани Жан 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.54
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.31
Ванакен Ханс 3 0.23
Синкернагель Филип 3 0.23
Нуса Антонио 2 0.15
Бушанан Тажон 2 0.15
Ютгла Ферран 2 0.15
Кюйпер Максим 1 0.08
Мехеле Брэндон 1 0.08
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Лейсен Федде 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Баланта Эдер 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ванакен Ханс 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

13
15
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Брюгге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
1
10%
1-15
5
28%
2
20%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
22%
3
30%
61-75
4
22%
1
10%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

31
25
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
10%
2
8%
1-15
6
19%
4
16%
16-30
8
26%
4
16%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
7
23%
5
20%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Точный счет

0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
3
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5
2
4
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
1
6
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
10
3
1.5
4
9
6
7
2.5
3
10
3
10
3.5
3
10
1
12
4.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 3:1 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 13 5 4 4 26 - 15 19
8.
Стандард
 13 4 5 4 15 - 15 17
9.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 1:3 13 3 4 6 14 - 22 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
Вестерло
 13 2 4 7 15 - 23 10
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
3.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
4.
Гент
 3:1 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 1:3 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 3:1 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
8.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 1:3 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (3)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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