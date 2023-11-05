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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Олимпиакос
0:1
Второй тайм: 53'
ПАОК
0'
0:1
38' Гол
Живкович Андрия
45' Желтая карточка
Эссе Сантьяго

Ход матча

38'
0:1
Живкович Андрия
(Баба Абдул-Рахман)
45'
Эссе Сантьяго
 
46'
Масурас Гиоргос
Александропулос Сотириос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
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Олимпиакос
Ничья
ПАОК
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1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
25
Поросо
Джексон
45
Рецос
Панайотис
23
Марсело
Родиней
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
56
Поденсе
Даниэл
15
Александропулос
Сотириос
7
Фортунис
Костас
9
Эль-Кааби
Аюб
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
23
Састре
Хуан
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
8
Мейте
Суалихо
27
Оздоев
Магомед
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАОК

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
44.8%
6.9%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 14 побед

55 матчей

43.6%
25.5%
30.9%
24 победы 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.5%
56.4%
18.1%
14 побед 31 ничья 10 побед

Второй тайм

29.1%
45.5%
25.4%
16 побед 25 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.5
0.85

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

0.89
0.71

Среднее время на гол

101
126

Всего голов

66
43

Голов в среднем за матч

1.2
0.78

Тотал матчей

2.5
49
Больше 89%
Меньше 11%
6
35
Больше 64%
Меньше 36%
20
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

75
115

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 5 0.56
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.56
Масурас Гиоргос 3 0.33
Йоветич Стеван 2 (1) 0.22
Камара Мохамед III 2 0.22
Фортунис Костас 1 0.11
Биэл Пеп 1 0.11
Марсело Родиней 1 0.11
Иборра Висенте 1 0.11
Кини Марин 1 0.11
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.11
Ортега Франсиско 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 5 0.5
Оздоев Магомед 2 0.2
Мург Томас 2 0.2
Константелиас Янис 2 0.2
Брэндон Льямас 1 0.1
Саматта Мбвана 1 0.1
Кулиеракис Костас 1 0.1
Цимас Стефанос 1 0.1
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Фортунис Костас 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Мург Томас 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Котарски Доминик 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
9
Олимпиакос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ПАОК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
1
5%
1
7%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
4
18%
5
36%
31-45
2
9%
5
36%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
1
7%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1
Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4

Результаты матчей

Олимпиакос
ПАОК

Точный счет

4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

4
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
3
4
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
6
3
5
3
2.5
3
6
4
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 0:1 9 7 1 1 25 - 4 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 1:0 10 6 2 2 16 - 7 20
5.
Арис Салоники
 0:0 10 4 3 3 13 - 11 15
6.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
9.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
10.
ПАС Янина
 11 2 3 6 14 - 17 9
11.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
12.
Атромитос
 0:0 10 1 4 5 7 - 19 7
13.
Волос
 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 0:1 6 5 0 1 19 - 3 15
2.
Арис Салоники
 0:0 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
ПАОК
 1:0 5 4 1 0 10 - 1 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 0:1 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 1:0 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
10.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
11.
Атромитос
 0:0 7 0 2 5 3 - 16 2
12.
Арис Салоники
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Эссе Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Баба Абдул-Рахман сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Живкович Андрия бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Олимпиакос
Ничья
ПАОК
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