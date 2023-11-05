Тур: 10. Стадион: Караискакис.
2:4
Конец матча
0'
0:1
38' ГолЖивкович Андрия
45' Желтая карточкаЭссе Сантьяго
0:2
56' ПенальтиБрэндон Льямас
57' Желтая карточкаРецос Панайотис
57' Желтая карточкаБрэндон Льямас
0:3
65' ГолБрэндон Льямас
76' Желтая карточкаКамара Мохамед
0:4
78' ГолОздоев Магомед
1:4
86' ГолФортунис Костас
2:4
90' ГолМасурас Гиоргос
90'+9
Ход матча
38'
45'
56'
0:2
57'
57'
65'
0:3
76'
78'
86'
1:4
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
7 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
18
Кини
Марин
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.3%
44.8%
6.9%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.2%
34.5%
10.3%
16 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 14 побед
55 матчей
43.6%
25.5%
30.9%
24 победы 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
25.5%
56.4%
18.1%
14 побед 31 ничья 10 побед
Второй тайм
29.1%
45.5%
25.4%
16 побед 25 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.5
0.85
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
0.89
0.71
Среднее время на гол
101
126
Всего голов
66
43
Голов в среднем за матч
1.2
0.78
Тотал матчей
2.5
49
Больше 89%
Меньше 11%
6
35
Больше 64%
Меньше 36%
20
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
75
115
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|5
|0.56
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.56
|Масурас Гиоргос
|4
|0.44
|Фортунис Костас
|2
|0.22
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.22
|Камара Мохамед III
|2
|0.22
|Биэл Пеп
|1
|0.11
|Марсело Родиней
|1
|0.11
|Иборра Висенте
|1
|0.11
|Кини Марин
|1
|0.11
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.11
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|5
|0.5
|Брэндон Льямас
|3 (1)
|0.3
|Оздоев Магомед
|3
|0.3
|Мург Томас
|2
|0.2
|Константелиас Янис
|2
|0.2
|Саматта Мбвана
|1
|0.1
|Кулиеракис Костас
|1
|0.1
|Цимас Стефанос
|1
|0.1
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|0
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Котарски Доминик
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Олимпиакос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
ПАОК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
7
39%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
1
4%
1
6%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
4
17%
6
33%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
8
33%
2
11%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1
Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4
Результаты матчей
Олимпиакос
ПАОК
Точный счет
4:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
4 раза 67%
2
2 раза 33%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
4:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
54
46
45
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|27 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|6.
|1:3
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|3:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|12.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|13.
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|1:3
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|3:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|3:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|8.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|12.
|1:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5