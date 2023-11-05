Тур: 13. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
18'
0:1
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|3
|0.23
|Илаймахаритра Марко
|3 (3)
|0.23
|Драгснес Ветле
|2
|0.15
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.15
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Андреу Стелиос
|1
|0.08
|Nikola Stulic
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4 (1)
|0.31
|Хон Хён-Сок
|2
|0.15
|Тиссудали Тарик
|2
|0.15
|Орбан Гифт
|2
|0.15
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Торунарига Джордан
|1
|0.08
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Фофанан Малик
|1
|0.08
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|4
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Марк Дамьен
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
2
Спортинг Шарлеруа
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
0
11
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
4
40%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
1
6%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
5
31%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(13 матчей)
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 поражений
Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Гент
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
39
66
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|1
|2
|30 - 14
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|20 - 13
|26
|4.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|5.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|23 - 12
|20
|7.
|0:1
|13
|5
|4
|4
|25 - 14
|19
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|14 - 20
|17
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|15.
|13
|2
|4
|7
|15 - 23
|10
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 7
|7
|9.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|7 (2)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5