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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Первый тайм: 26'
Гент
0'
0:1
18' Гол
Тиссудали Тарик

Ход матча

18'
0:1
Тиссудали Тарик
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Гент
8.50
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4.60
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2.00
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
19
Nikola
Stulic
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
10
Тиссудали
Тарик
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
Спортинг Шарлеруа
3-4-3
Гент
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 3 0.23
Илаймахаритра Марко 3 (3) 0.23
Драгснес Ветле 2 0.15
Гуагон Парфэйт 2 0.15
Мбенза Исаак 1 0.08
Андреу Стелиос 1 0.08
Nikola Stulic 1 0.08
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 (1) 0.31
Хон Хён-Сок 2 0.15
Тиссудали Тарик 2 0.15
Орбан Гифт 2 0.15
Кумс Свен 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Торунарига Джордан 1 0.08
Кандусс Исмаэль 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Фофанан Малик 1 0.08
Браун Арчи 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 4 1
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Марк Дамьен 2 0
Зоргане Адем 2 0
Nikola Stulic 0 1
Мбенза Исаак 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Орбан Гифт 0 1
Кумс Свен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2
Спортинг Шарлеруа
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

0
11
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Гент
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
4
40%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
5%
5
31%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(13 матчей)
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 поражений
Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Гент

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 13 10 1 2 30 - 14 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 1:0 13 7 5 1 20 - 13 26
4.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 0:1 13 5 4 4 25 - 14 19
8.
Стандард
 13 4 5 4 15 - 15 17
9.
Сент-Трейден
 13 4 5 4 14 - 20 17
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 13 3 4 6 13 - 20 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
Вестерло
 13 2 4 7 15 - 23 10
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 5 1 1 17 - 7 16
3.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
4.
Гент
 1:0 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 0:1 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 1:0 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
8.
Брюгге
 0:1 7 2 1 4 9 - 7 7
9.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Андерлехт Дрейер Андерс 7 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 3
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Гент
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