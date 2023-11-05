Тур: 13. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолТиссудали Тарик
35' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
45' Желтая карточкаNikola Stulic
59' Желтая карточкаМарк Дамьен
0:2
59' ПенальтиДе Сар Жюльен
0:3
90' ГолОрбан Гифт
1:3
90' ГолИлаймахаритра Марко
90'+8
Ход матча
18'
0:1
45'
59'
59'
0:2
90'
0:3
90'
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.31
|Даббаг Одай
|3
|0.23
|Драгснес Ветле
|2
|0.15
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.15
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Андреу Стелиос
|1
|0.08
|Nikola Stulic
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4 (1)
|0.31
|Тиссудали Тарик
|3
|0.23
|Орбан Гифт
|3
|0.23
|Хон Хён-Сок
|2
|0.15
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Торунарига Джордан
|1
|0.08
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Фофанан Малик
|1
|0.08
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.08
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Марк Дамьен
|3
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Спортинг Шарлеруа
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
0
11
Спортинг Шарлеруа
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
6
60%
1
13%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
4
40%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
5
26%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
6
43%
2
11%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
5
29%
29%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
8
36%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(13 матчей)
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 поражений
Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Гент
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
310
76
112
49
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (3)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5