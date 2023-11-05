Тур: 10. Стадион: Клеантис Викелидис.
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пардо РубенНападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Арис Салоники
Атромитос
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.31
Среднее время на гол
78
68
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.07
0.58
Среднее время на гол
84
154
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.5
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.3
|Самора Альваро
|2
|0.2
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.1
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.1
|Пардо Рубен
|1
|0.1
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|2
|0.2
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.2
|Lucas Acevedo
|1
|0.1
|Вергос Николаос
|1
|0.1
|Юбитана Дензель
|1
|0.1
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Валенсия Диего
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
5
Арис Салоники
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атромитос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
100%
76-90
Пропущено
3
16
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
8
50%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
3
19%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
4
50%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
8
44%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Арис Салоники
Атромитос
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
33
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|2.
|0:1
|9
|7
|1
|1
|25 - 4
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|11.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|12.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 19
|7
|13.
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|11.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5