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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Арис Салоники
0:1
Первый тайм: 26'
Атромитос
0'
9' Желтая карточка
Валенсия Диего

Ход матча

9'
 
Валенсия Диего

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Атромитос
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Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
28
Верстрате
Биргер
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
27
Менендес
Джонатан
77
Панагидис
Михаил
80
Морон
Лоренцо
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
32
Имереков
Максим
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
8
Фридйонссон
Самуэль
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
7
Робай
Гаэтан
Арис Салоники
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Атромитос

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
ТМК
1:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.31

Среднее время на гол

78
68

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.07
0.58

Среднее время на гол

84
154

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 5 0.5
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.3
Самора Альваро 2 0.2
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.1
Христодулопулос Лазарос 1 0.1
Пардо Рубен 1 0.1
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робай Гаэтан 2 0.2
Ангельски Кароль 2 (1) 0.2
Lucas Acevedo 1 0.1
Вергос Николаос 1 0.1
Юбитана Дензель 1 0.1
Кешрида Ваджди 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 3 0
Верстрате Биргер 2 0
Хулиан Диас 2 0
Феррари Франко 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Панагидис Михаил 1 0
Самора Альваро 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 2 1
Lucas Acevedo 2 1
Кешрида Ваджди 3 0
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Цавелас Георгиос 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Валенсия Диего 2 0
Камара Агибу 2 0
Dimitrios Tsakmakis 2 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
5
Арис Салоники
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атромитос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
100%
76-90

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
8
50%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
3
19%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
4
50%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
8
44%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Арис Салоники
Атромитос

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 0:1 9 7 1 1 25 - 4 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 1:0 10 6 2 2 16 - 7 20
5.
Арис Салоники
 0:0 10 4 3 3 13 - 11 15
6.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
9.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
10.
ПАС Янина
 11 2 3 6 14 - 17 9
11.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
12.
Атромитос
 0:0 10 1 4 5 7 - 19 7
13.
Волос
 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 0:1 6 5 0 1 19 - 3 15
2.
Арис Салоники
 0:0 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
ПАОК
 1:0 5 4 1 0 10 - 1 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 0:1 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 1:0 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
10.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
11.
Атромитос
 0:0 7 0 2 5 3 - 16 2
12.
Арис Салоники
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Валенсия Диего получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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