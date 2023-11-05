Тур: 10. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаВаленсия Диего
0:1
25' ГолФридйонссон Самуэль
31' Желтая карточкаИмереков Максим
0:1
39' Не забитый пенальтиФабиано Лейсманн
1:1
39' ГолФабиано Лейсманн
53' Желтая карточкаВерстрате Биргер
1:2
55' ПенальтиВаленсия Диего
61' Желтая карточкаDimitrios Tsakmakis
67' Желтая карточкаДарида Владимир
1:3
77' ГолКамара Агибу
85' Желтая карточкаБрабец Якуб
85' Желтая карточкаАнгельски Кароль
90'+8
Ход матча
25'
31'
39'
0:1
39'
1:1
53'
55'
1:2
67'
77'
1:3
85'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Пардо РубенНападающий
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Арис Салоники
Атромитос
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.31
Среднее время на гол
78
68
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.07
0.58
Среднее время на гол
84
154
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.11
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
81
90
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.5
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.4
|Самора Альваро
|2
|0.2
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.1
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.1
|Пардо Рубен
|1
|0.1
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робай Гаэтан
|2
|0.2
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.2
|Lucas Acevedo
|1
|0.1
|Вергос Николаос
|1
|0.1
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.1
|Юбитана Дензель
|1
|0.1
|Камара Агибу
|1
|0.1
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.1
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Дарида Владимир
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Брабец Якуб
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Lucas Acevedo
|2
|1
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Валенсия Диего
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Атромитос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
5
Арис Салоники
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атромитос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
9
53%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
3
18%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
5
45%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
9
47%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1
Результаты матчей
Арис Салоники
Атромитос
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
12
24
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
43
13
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
28
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5