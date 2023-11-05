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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Арис Салоники
1:3
Конец матча
Атромитос
0'
9' Желтая карточка
Валенсия Диего
0:1
25' Гол
Фридйонссон Самуэль
31' Желтая карточка
Имереков Максим
0:1
39' Не забитый пенальти
Фабиано Лейсманн
1:1
39' Гол
Фабиано Лейсманн
53' Желтая карточка
Верстрате Биргер
1:2
55' Пенальти
Валенсия Диего
61' Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
67' Желтая карточка
Дарида Владимир
1:3
77' Гол
Камара Агибу
85' Желтая карточка
Брабец Якуб
85' Желтая карточка
Ангельски Кароль
90'+8
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
28
Верстрате
Биргер
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
27
Менендес
Джонатан
77
Панагидис
Михаил
80
Морон
Лоренцо
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
32
Имереков
Максим
5
Lucas
Acevedo
28
Де
Бок
Лоренс
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
8
Фридйонссон
Самуэль
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
7
Робай
Гаэтан
Арис Салоники
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Атромитос

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
ТМК
1:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.31

Среднее время на гол

78
68

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.07
0.58

Среднее время на гол

84
154

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.11
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 5 0.5
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.4
Самора Альваро 2 0.2
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.1
Христодулопулос Лазарос 1 0.1
Пардо Рубен 1 0.1
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робай Гаэтан 2 0.2
Ангельски Кароль 2 (1) 0.2
Lucas Acevedo 1 0.1
Вергос Николаос 1 0.1
Фридйонссон Самуэль 1 0.1
Юбитана Дензель 1 0.1
Камара Агибу 1 0.1
Валенсия Диего 1 (1) 0.1
Кешрида Ваджди 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Дарида Владимир 2 0
Хулиан Диас 2 0
Феррари Франко 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Брабец Якуб 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Панагидис Михаил 1 0
Самора Альваро 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 2 1
Lucas Acevedo 2 1
Кешрида Ваджди 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Цавелас Георгиос 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Валенсия Диего 2 0
Камара Агибу 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Атромитос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
5
Арис Салоники
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Атромитос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
67%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
9
53%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
3
18%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
5
45%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
9
47%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
4
31%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0
АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1

Результаты матчей

Арис Салоники
Атромитос

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
2
2
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
6.
Арис Салоники
 10 4 2 4 14 - 14 14
7.
ОФИ
 9 3 4 2 10 - 11 13
8.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
9.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
10.
Атромитос
 10 2 3 5 10 - 20 9
11.
ПАС Янина
 11 2 3 6 14 - 17 9
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
8.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
9.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
10.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Имереков Максим уходит с поля. Dimitrios Tsakmakis выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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