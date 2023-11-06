Тур: 10. Стадион: Serres Municipal Stadium.
1:1
Перерыв
0'
0:1
16' ГолРиера Адриан
20' Желтая карточкаМаринакис Никос
23' Желтая карточкаМашарипов Джалолиддин
1:1
24' ГолХадзистравос Зисис
26' Желтая карточкаМельядо Мигель
Ход матча
16'
0:1
20'
24'
26'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Пансерраикос
ОФИ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
90
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.33
|Алексич Коста
|3
|0.33
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.22
|Мургос Саввас
|1
|0.11
|Хадзистравос Зисис
|1
|0.11
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.11
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.11
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.3
|Феллипе Луис
|3
|0.3
|Абанда Леруа
|1
|0.1
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.1
|Нейра Хуан
|1
|0.1
|Luis Gallegos
|1
|0.1
|Риера Адриан
|1
|0.1
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|3
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Алексич Коста
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Абанда Леруа
|3
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
7
Пансерраикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ОФИ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
4
67%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
6
50%
1
20%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
42%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
7
47%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0
Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1
Результаты матчей
Пансерраикос
ОФИ
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
36
26
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|27 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|11 - 12
|14
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|9.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|12.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|13.
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|11.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|5
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5