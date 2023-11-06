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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Пансерраикос
1:1
Перерыв
ОФИ
0'
0:1
16' Гол
Риера Адриан
20' Желтая карточка
Маринакис Никос
23' Желтая карточка
Машарипов Джалолиддин
1:1
24' Гол
Хадзистравос Зисис
26' Желтая карточка
Мельядо Мигель

Ход матча

16'
0:1
Риера Адриан
(Тораль Хон)
20'
 
Маринакис Никос
23'
Машарипов Джалолиддин
 
24'
Хадзистравос Зисис
(Машарипов Джалолиддин)
1:1
26'
 
Мельядо Мигель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Пансерраикос
Ничья
ОФИ
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Все Коэффициенты
1
Хован
Адриан
27
Данкерлёй
Дамил
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
2
Пилеас
Костас
69
Maximiliano
Moreira
26
Стаикос
Пасхалис
11
Mathias
Tomas
18
Хадзистравос
Зисис
10
Машарипов
Джалолиддин
14
Алексич
Коста
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
6
Маринакис
Никос
22
Тораринссон
Гудмундур
8
Luis
Gallegos
29
Мельядо
Мигель
23
Риера
Адриан
21
Тораль
Хон
11
Нуха
Дико
Пансерраикос
4-2-3-1
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Пансерраикос
ОФИ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

ФЛ
2:0
ФЛ
1:2
ФЛ
0:1
ФЛ
2:0
К
3:0
ВД
1:1
ВД
0:1
ВД
1:2
ВД
2:2
С
0:0
С
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.33
Алексич Коста 3 0.33
Пилеас Костас 2 (1) 0.22
Мургос Саввас 1 0.11
Хадзистравос Зисис 1 0.11
Делияннидис Панайотис 1 0.11
Бергстрём Эмиль 1 0.11
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Mathias Tomas 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.3
Феллипе Луис 3 0.3
Абанда Леруа 1 0.1
Тораринссон Гудмундур 1 0.1
Нейра Хуан 1 0.1
Luis Gallegos 1 0.1
Риера Адриан 1 0.1
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 3 1
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хован Адриан 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Stavros Petravrakis 2 0
Алексич Коста 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Байрович Адмир 1 0
Делияннидис Панайотис 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Marios Sofianos 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Абанда Леруа 3 0
Бакич Марко 2 0
Luis Gallegos 2 0
Глазер Дан 2 0
Каро Андреас 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нуха Дико 1 0
Маринакис Никос 1 0
Нейра Хуан 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ОФИ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
7
Пансерраикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ОФИ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
4
67%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
6
50%
1
20%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
42%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
7
47%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0
ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0
Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1

Результаты матчей

Пансерраикос
ОФИ

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
2.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
3.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
6.
Арис Салоники
 10 4 2 4 14 - 14 14
7.
ОФИ
 1:1 10 3 5 2 11 - 12 14
8.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
9.
Пансерраикос
 1:1 9 2 4 3 12 - 17 10
10.
Атромитос
 10 2 3 5 10 - 20 9
11.
ПАС Янина
 11 2 3 6 14 - 17 9
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 9 1 3 5 9 - 18 6
14.
Панетоликос
 10 1 3 6 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
6.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
ОФИ
 1:1 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Пансерраикос
 1:1 4 2 2 0 7 - 4 8
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
ОФИ
 1:1 5 0 4 1 4 - 7 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
10.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
11.
Пансерраикос
 1:1 5 0 2 3 5 - 13 2
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
ПАОК Живкович Андрия 5
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
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ОФИ
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