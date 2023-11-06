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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Газиантеп
2:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
20' Пенальти
Максим Александру
41' Желтая карточка
Джилободжи Папи
46' Желтая карточка
Драгус Денис
2:0
50' Гол
Драгус Денис
75' Желтая карточка
Ницэ Флорин
76' Желтая карточка
Нильсен Каспер
90'+5

Ход матча

20'
Максим Александру
1:0
40'
Бикел Жаниу
М'баката Салем
 
41'
Джилободжи Папи
 
46'
Драгус Денис
 
50'
Драгус Денис
(Эскихеллач Мустафа)
2:0
58'
 
Варешанович Дал
Шелви Джонджо
58'
 
Нильсен Каспер
Пехливан Халиль
58'
 
Гайч Адольфо
Зауэр Густаво
72'
 
Мор Фэй Мэйм
Минчев Мартин
75'
Ницэ Флорин
 
76'
 
Нильсен Каспер
81'
Риаскос Брайан
Максим Александру
 
81'
 
Пинчи Оскар
Пала Митхат
90'
Каракаш Илькер
Драгус Денис
 
90'
Чаглаян Огулджан
Градель Макс-Ален
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
10
Градель
Макс-Ален
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
22
М'баката
Салем
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
10
Олавоин
Ибрахим
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
Газиантеп
5-3-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Ризеспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
4:5
С
3:0
С
2:0
С
1:2
ПЛТ
4:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.27
Соялп Фуркан 1 0.09
Н'Кулу Николя 1 0.09
Евтович Марко 1 0.09
Айети Альбиан 1 0.09
Кызылдаг Арда 1 0.09
Максим Александру 1 (1) 0.09
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.27
Варешанович Дал 2 0.18
Зекири Альтин 1 0.09
Мари Джон 1 0.09
Мочи Отилла 1 0.09
Гайч Адольфо 1 0.09
Зауэр Густаво 1 (1) 0.09
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 3 1
Градель Макс-Ален 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Максим Александру 1 1
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Зекири Альтин 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Минчев Мартин 1 0
Мочи Отилла 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ризеспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Газиантеп
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
3
Газиантеп
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ризеспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
31%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3
Ризеспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2

Результаты матчей

Газиантеп
Ризеспор

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
6 раз 55%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 4 2 13 - 10 19
7.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
9.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 4 0 7 9 - 17 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
15.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
16.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
8.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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