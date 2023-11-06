Тур: 11. Стадион: Газиантеп.
0'
1:0
20' ПенальтиМаксим Александру
41' Желтая карточкаДжилободжи Папи
46' Желтая карточкаДрагус Денис
2:0
50' ГолДрагус Денис
75' Желтая карточкаНицэ Флорин
76' Желтая карточкаНильсен Каспер
90'+5
Ход матча
20'
41'
46'
50'
75'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
54
Пала
Митхат
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Газиантеп
Ризеспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
63
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.27
|Соялп Фуркан
|1
|0.09
|Н'Кулу Николя
|1
|0.09
|Евтович Марко
|1
|0.09
|Айети Альбиан
|1
|0.09
|Кызылдаг Арда
|1
|0.09
|Максим Александру
|1 (1)
|0.09
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Маркович Лазар
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|3
|0.27
|Варешанович Дал
|2
|0.18
|Зекири Альтин
|1
|0.09
|Мари Джон
|1
|0.09
|Мочи Отилла
|1
|0.09
|Гайч Адольфо
|1
|0.09
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.09
|Шелви Джонджо
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|3
|1
|Градель Макс-Ален
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Максим Александру
|1
|1
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|1
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Кесер Бенхур
|2
|0
|Олавоин Ибрахим
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ризеспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Газиантеп
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
3
Газиантеп
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ризеспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
31%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
20%
80%
4 победы 0 ничьих 16 поражений
Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3
Ризеспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2
Результаты матчей
Газиантеп
Ризеспор
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
6 раз 55%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|4.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 15
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3