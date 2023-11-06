Тур: 11. Стадион: Кадир Хас.
1:0
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаОздемир Юсуф
62' Желтая карточкаАлити Фидан
1:0
64' ГолКеман Оливье
84' Желтая карточкаЖанвье Николя
90' Желтая карточкаТиам Маме
90'+11
Ход матча
58'
62'
64'
1:0
76'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
20
Мане
Карлуш
20
Аксой
Фатих
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
11
Oguz
Aydin
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oguz AydinПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Систо ПионеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Кайсериспор
Аланьяспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
3.25
1.22
Среднее время на гол
27
73
Всего голов
40
19
Голов в среднем за матч
2.35
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
38
80
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|8 (3)
|0.73
|Мане Карлуш
|1
|0.09
|Кеман Оливье
|1
|0.09
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.09
|Узодимма Энтони
|1
|0.09
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|3
|0.27
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.18
|Oguz Aydin
|1
|0.09
|Аугусто Лойде
|1
|0.09
|Кордова Серхио
|1
|0.09
|Аксой Фатих
|1
|0.09
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздемир Юсуф
|5
|0
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Байыр Фуркан
|4
|0
|Аугусто Лойде
|4
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Oguz Aydin
|0
|1
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Аланьяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
7
Кайсериспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Аланьяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
5
71%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4
Результаты матчей
Кайсериспор
Аланьяспор
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
47
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|4.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 15
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3