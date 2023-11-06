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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Кайсериспор
1:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
58' Желтая карточка
Оздемир Юсуф
62' Желтая карточка
Алити Фидан
1:0
64' Гол
Кеман Оливье
84' Желтая карточка
Жанвье Николя
90' Желтая карточка
Тиам Маме
90'+11
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Тиам
Маме
1
Ташкиран
Махмут
20
Аксой
Фатих
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
94
Хадергьонай
Флорент
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
10
Новаиш
Жоау
17
Жанвье
Николя
11
Oguz
Aydin
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Кайсериспор
4-2-3-1
Аланьяспор
5-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Аланьяспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:4
С
3:1
С
1:2
С
6:3
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
0:1
С
1:1
С
5:0
С
1:2
С
1:2
С
3:0
С
3:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
2:0
К
5:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

3.25
1.22

Среднее время на гол

27
73

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2.35
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

38
80

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 8 (3) 0.73
Мане Карлуш 1 0.09
Кеман Оливье 1 0.09
Боа Морте Аилтон 1 0.09
Узодимма Энтони 1 0.09
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Кардозу Мигел 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.27
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.18
Oguz Aydin 1 0.09
Аугусто Лойде 1 0.09
Кордова Серхио 1 0.09
Аксой Фатих 1 0.09
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Тиам Маме 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Кеман Оливье 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздемир Юсуф 5 0
Алмейда Ричард 4 0
Байыр Фуркан 4 0
Аугусто Лойде 4 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Караджа Эфеджан 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Oguz Aydin 0 1
Новаиш Жоау 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Аланьяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
7
Кайсериспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Аланьяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
5
71%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4

Результаты матчей

Кайсериспор
Аланьяспор

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 4 2 13 - 10 19
7.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
9.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 4 0 7 9 - 17 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
15.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
16.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Самсунспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
8.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Г О О О О Л - Карими Али II бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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