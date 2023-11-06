Тур: 11. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
20' Undefined phrase: football_event_Чуни Марвин
34' Желтая карточкаБарренечеа Энцо
42' Желтая карточкаРейньер Жезус
44' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
45' Желтая карточкаЛирола Поль
Ход матча
20'
34'
42'
44'
45'
58'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
285 Количество передач 172
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
18
Соуле
Матиас
11
Чуни
Марвин
99
Бериша
Этрит
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрозиноне
Эмполи
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|5 (1)
|0.45
|Маццители Лука
|2
|0.18
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.18
|Рейньер Жезус
|1
|0.09
|Романьоли Симоне
|1
|0.09
|Лирола Поль
|1
|0.09
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.09
|Брешанини Марко
|1
|0.09
|Монтеризи Иларио
|1
|0.09
|Марчицца Риккардо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.09
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.09
|Бальданци Томмазо
|1
|0.09
|Грасси Альберто
|0
|0
|Канчельери Маттео
|0
|0
|Фаццини Якопо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|3
|1
|Околи Меме
|4
|0
|Барренечеа Энцо
|4
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Рейньер Жезус
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Канчельери Маттео
|3
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эмполи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
1
Фрозиноне
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
1
1
Фрозиноне
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Эмполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
18%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Забито
15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
2
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
6%
3
17%
1-15
6
35%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
35%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1
Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1
Эмполи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0
Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Эмполи
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
8 раз 80%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
46
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|3 - 19
|8
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|16.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|Паредес Леандро
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|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:0 Эмполи
Исход игры
Фрозиноне
65.6% (80)
Ничья
24.6% (30)
Эмполи
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Фрозиноне
30.3% (37)
1:0 Фрозиноне
26.2% (32)
1:1 Ничья
19.7% (24)
0:1 Эмполи
4.9% (6)
1:2 Эмполи
4.1% (5)
3:1 Фрозиноне
2.5% (3)
2:0 Фрозиноне
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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