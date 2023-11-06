Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Marvin Cuni забивает с правой ноги!

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Лирола Поль получил желтую карточку от судьи

46' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Гьяси Эммануэль получил желтую карточку от судьи

44' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Маццители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

43' Удар от ворот произведет Эмполи

42' Рефери не любит споров - именно за это Рейньер Жезус сейчас получил желтую

41' Удар от ворот произведет Эмполи

41' Барренечеа Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матч возобновлен

40' Ибрагимович Арийон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

37' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Барренечеа Энцо получил желтую карточку от судьи

33' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Эмполи

31' Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Эмполи

24' Marvin Cuni оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Marvin Cuni из команды Фрозиноне в офсайде

22' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фрозиноне отменен из-за положения "вне игры".

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фрозиноне

20' Г О О О О О Л! Фрозиноне забивает! Marvin Cuni отличился.

20' Удар от ворот произведет Эмполи

17' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Канчельери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лирола Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Фрозиноне

9' Гьяси Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Канчельери Маттео из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Эмполи

6' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Фрозиноне

4' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Фрозиноне

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Канчельери Маттео и попал в перекладину!

1' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Эмполи начинает с центра поля

1' Судья начинает матч