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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Эмполи
0'
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Чуни Марвин
34' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
42' Желтая карточка
Рейньер Жезус
44' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
45' Желтая карточка
Лирола Поль
1:0
58' Гол
Чуни Марвин
2:0
74' Гол
Ибрагимович Арийон
76' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
2:1
86' Гол
Капуто Франческо
90'+8

Ход матча

20'
Чуни Марвин
 
34'
Барренечеа Энцо
 
42'
Рейньер Жезус
 
44'
 
Гьяси Эммануэль
45'
Лирола Поль
 
58'
Чуни Марвин
(Ибрагимович Арийон)
1:0
62'
 
Раноккья Филиппо
Марин Рэзван
62'
 
Камбьяги Николо
Гьяси Эммануэль
70'
 
Бальданци Томмазо
Канчельери Маттео
74'
Ибрагимович Арийон
(Марчицца Риккардо)
2:0
76'
 
Раноккья Филиппо
77'
 
Коваленко Виктор
Грасси Альберто
77'
 
Какаче Либерато
Бастони Симоне
80'
Жорже Кайо
Чуни Марвин
 
80'
Касо Джузеппе
Ибрагимович Арийон
 
83'
Брешанини Марко
Рейньер Жезус
 
86'
2:1
Капуто Франческо
(Камбьяги Николо)
88'
Ойоно Энтони
Соуле Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 581 Количество передач 328
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Фрозиноне 65.6% (80)
X 24.6% (30)
Эмполи 9.8% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
30
Монтеризи
Иларио
5
Околи
Меме
3
Марчицца
Риккардо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
27
Ибрагимович
Арийон
11
Чуни
Марвин
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
30
Бастони
Симоне
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
21
Фаццини
Якопо
11
Гьяси
Эммануэль
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
Фрозиноне
4-2-3-1
Эмполи
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Эмполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:2
СB
2:0
СB
4:0
СA
2:1
СA
3:3
СB
2:4
СB
3:3
СA
1:2
СA
2:0
СB
2:1
СB
2:3
СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 5 (1) 0.45
Маццители Лука 2 0.18
Харрауи Абдау 2 (1) 0.18
Рейньер Жезус 1 0.09
Романьоли Симоне 1 0.09
Лирола Поль 1 0.09
Ибрагимович Арийон 1 0.09
Хеддира Валид 1 (1) 0.09
Брешанини Марко 1 0.09
Монтеризи Иларио 1 0.09
Чуни Марвин 1 0.09
Марчицца Риккардо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 2 0.18
Гьяси Эммануэль 1 0.09
Бальданци Томмазо 1 0.09
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Канчельери Маттео 0 0
Фаццини Якопо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 4 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Рейньер Жезус 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 5 0
Гьяси Эммануэль 3 0
Какаче Либерато 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Грасси Альберто 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эмполи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2
Фрозиноне
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эмполи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

1
1
Фрозиноне
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Эмполи
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
20%
16-30
3
18%
2
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
2
40%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
3
15%
1-15
6
33%
3
15%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
7
39%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1
Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1
Эмполи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0
Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Эмполи

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
5
6
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
13.
Торино
 1:1 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
14.
Сассуоло
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
12.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
16.
Торино
 1:1 Заявка 6 1 4 1 3 - 5 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 1:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Сассуоло
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Фрозиноне 65.6% (80)
    X 24.6% (30)
    Эмполи 9.8% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 2:1 Эмполи

    Исход игры
    Фрозиноне
    65.6% (80)
    Ничья
    24.6% (30)
    Эмполи
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Фрозиноне
    30.3% (37)
    1:0 Фрозиноне
    26.2% (32)
    1:1 Ничья
    19.7% (24)
    0:1 Эмполи
    4.9% (6)
    1:2 Эмполи
    4.1% (5)
    3:1 Фрозиноне
    2.5% (3)
    2:0 Фрозиноне
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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