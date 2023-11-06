Тур: 14. Стадион: Брондбю. Главный судья: Jakob Sundberg
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
10
Васс
Даниэль
31
Клейбер
Шон
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Клейбер ШонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
АГФ Орхус
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
42 матча
42.9%
26.2%
30.9%
18 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
38
Голов в среднем за матч
1.44
1.58
Среднее время на гол
62
56
Всего голов
37
15
Голов в среднем за матч
1.54
0.83
Среднее время на гол
58
108
Всего голов
63
53
Голов в среднем за матч
1.5
1.26
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|8
|0.57
|Квистгарден Матиас
|5
|0.36
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.29
|Дивкович Марко
|2
|0.14
|Радошевич Йосип
|2
|0.14
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Эвьен Хэкон
|1
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|Судзуки Юито
|1
|0.07
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (1)
|0.36
|Бех Тобиас
|5
|0.36
|Серра Янни
|2
|0.14
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.07
|Поульсен Николай
|1
|0.07
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|Кнудсен Магнус
|1
|0.07
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Алвес Фредерик
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Frederik Brandhof
|1
|1
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
АГФ Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
7
Брондбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
9%
1
13%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
8%
2
13%
1-15
6
25%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
14%
6
40%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
5
36%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0
Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0
Результаты матчей
Брондбю
АГФ Орхус
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брондбю
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|32 - 17
|32
|2.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 12
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|6.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|7.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|14
|3
|5
|6
|17 - 29
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|14
|2
|3
|9
|14 - 20
|9
|12.
|14
|0
|3
|11
|6 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|13 - 7
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 10
|17
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3