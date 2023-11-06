Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Удар от ворот произведет Брондбю

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

83' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Безумный фол. Jacob Andersen грубо играет против соперника. Пострадал Менса Кевин

80' Jacob Andersen получил желтую карточку от судьи

79' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

78' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тингагер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Матч возобновлен

73' Шиембе Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает с правой ноги!

66' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

60' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Беихмо Феликс . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Брондбю

53' Кнудсен Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

52' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Брондбю

50' Беихмо Феликс не смог попасть в створ ударом издали

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фредерик Алвес Ибсен получил желтую карточку от судьи

47' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Тобиас Бех.

47' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen