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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
1:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
8' Гол
Валлис Николай
16' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
47' Желтая карточка
Алвес Фредерик
1:1
66' Гол
Мортенсен Патрик
80' Желтая карточка
Якоб Андерсен
90'+7

Ход матча

8'
Валлис Николай
(Васс Даниэль)
1:0
16'
Квистгарден Матиас
 
46'
 
Якоб Андерсен
Каль Эрик
47'
Алвес Фредерик
 
64'
Судзуки Юито
Омойджуфано Охи
 
64'
Радошевич Йосип
Греве Матиас
 
66'
1:1
Мортенсен Патрик
(Беихмо Феликс)
80'
 
Якоб Андерсен
86'
Oscar Schwartau
Квистгарден Матиас
 
86'
 
Бьюр Петер
Андерсон Микаэль
90'
 
Tobias Anker
Линкс Гифт
90'
 
Mathias Sauer
Бех Тобиас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 572 Количество передач 330
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
31
Клейбер
Шон
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Брондбю
3-4-3
АГФ Орхус
5-3-2

История личных встреч

Брондбю
АГФ Орхус

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

42 матча

42.9%
26.2%
30.9%
18 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
15 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:3
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
38

Голов в среднем за матч

1.44
1.58

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

37
15

Голов в среднем за матч

1.54
0.83

Среднее время на гол

58
108

Всего голов

63
53

Голов в среднем за матч

1.5
1.26

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 8 0.57
Квистгарден Матиас 5 0.36
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.29
Дивкович Марко 2 0.14
Радошевич Йосип 2 0.14
Васс Даниэль 1 (1) 0.07
Эвьен Хэкон 1 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.07
Судзуки Юито 1 0.07
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.43
Бех Тобиас 5 0.36
Серра Янни 2 0.14
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Кнудсен Магнус 1 0.07
Беихмо Феликс 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Линкс Гифт 0 0
Каль Эрик 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 5 0
Квистгарден Матиас 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Каль Эрик 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бех Тобиас 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Якоб Андерсен 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
АГФ Орхус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
7
Брондбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

25
17
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
3
12%
2
12%
1-15
6
24%
3
18%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
4
16%
4
24%
76-90

Пропущено

15
16
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
13%
6
38%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0
Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0

Результаты матчей

Брондбю
АГФ Орхус

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брондбю
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
4
10
4
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 14 10 2 2 32 - 17 32
2.
Брондбю
 14 9 2 3 26 - 14 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 23 - 18 27
4.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
5.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 14 3 5 6 17 - 29 14
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
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Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Оденсе Кёлер Свен 5
Брондбю Алвес Фредерик 5
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  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, АГФ Орхус: 37%.
  • 98'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Jacob Andersen выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай.
  • 97'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Oscar Schwartau задерживает мяч рукой
  • 94'
    Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Mathias Sauer
  • 94'
    Васс Даниэль из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
  • 94'
    Пикок-Фаррелл Бэйли делает важнейший сейв!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Oscar Schwartau. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 93'
    Шанс! Тобиас Бех из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
  • 93'
    Jacob Andersen из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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