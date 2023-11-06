Тур: 27. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:0
Первый тайм: 45'
0'
16' Желтая карточкаКьяер Йеппе
38' Желтая карточкаСегберг Эрленд
45' Желтая карточкаЭгели Ветле Валле
Ход матча
16'
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
23
Erik
Froeysa
25
Кителано
Йон
27
Диоп
Моктар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
-
40 Колве Эйвинд
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Олесунн
Саннефьёрд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
Среднее время на гол
57
95
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.19
|Атанга Исаак
|5
|0.19
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.15
|Эбийе Мозес
|3 (1)
|0.11
|Сегберг Эрленд
|2
|0.07
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Диоп Амиду I
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|10
|0.37
|Ньенету Франклин
|6
|0.22
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.15
|Jesper Taaje
|3
|0.11
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.11
|Оттоссон Филип
|2
|0.07
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.04
|Бикоро Федерико
|1
|0.04
|Кьяер Йеппе
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Айер Кинин
|1
|0.04
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|4
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|1
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
14
Олесунн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
39
10
Упущенные победы
2
15
Олесунн
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
15% (4)
23% (6)
Саннефьёрд
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
41
12
Упущенные победы
7
29
Голы по времени матча
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
4
29%
5
29%
29%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
19
36
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
6
17%
1-15
1
5%
10
28%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
5
26%
5
14%
46-60
3
16%
3
8%
61-75
4
21%
6
17%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
3
30%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
40
18
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
8%
3
17%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
15%
3
17%
31-45
7
18%
5
28%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
12
30%
7
39%
76-90
Забито
24
36
13 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
13%
7
19%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
7
29%
29%
9
25%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
21%
8
22%
76-90
Пропущено
59
54
23 В 1-м тайме 28
36 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
5
8%
9
17%
1-15
8
14%
10
19%
16-30
10
17%
9
17%
31-45
12
20%
10
19%
46-60
8
14%
3
6%
61-75
16
27%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1
Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2
Результаты матчей
Олесунн
Саннефьёрд
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
67
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
112
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
179
422
1214
224
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|4
|3
|73 - 34
|64
|2.
|27
|17
|4
|6
|49 - 30
|55
|3.
|27
|17
|3
|7
|43 - 30
|54
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|53 - 45
|41
|8.
|27
|11
|3
|13
|31 - 33
|36
|9.
|27
|10
|6
|11
|38 - 43
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|33 - 37
|34
|11.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|12.
|27
|8
|6
|13
|30 - 36
|30
|13.
|27
|6
|7
|14
|28 - 44
|25
|14.
|27
|6
|6
|15
|36 - 49
|24
|15.
|0:0
|27
|5
|8
|14
|39 - 51
|23
|16.
|0:0
|27
|5
|4
|18
|22 - 61
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|2.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|6.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|14.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|0:0
|14
|1
|3
|10
|17 - 36
|6
|16.
|0:0
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6