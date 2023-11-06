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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Олесунн
0:0
Первый тайм: 45'
Саннефьёрд
0'
16' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
38' Желтая карточка
Сегберг Эрленд
45' Желтая карточка
Эгели Ветле Валле

Ход матча

16'
 
Кьяер Йеппе
38'
Сегберг Эрленд
 
45'
 
Эгели Ветле Валле

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Саннефьёрд
3.80
3.90
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3.97
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Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
37
Мелланд
Хенрик
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
22
Карлсбакк
Маркус
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
19
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
10
Кьяер
Йеппе
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Олесунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
4:0
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:3
КН
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.19
Атанга Исаак 5 0.19
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.15
Эбийе Мозес 3 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 10 0.37
Ньенету Франклин 6 0.22
Нильссон Александер II 4 (1) 0.15
Jesper Taaje 3 0.11
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.11
Оттоссон Филип 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Кьяер Йеппе 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Jakob Masloe Dunsby 1 0.04
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Сегберг Эрленд 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Рисан Сандер 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0

Результаты матчей

Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
14
Олесунн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

39
10

Упущенные победы

2
15
Олесунн
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
15% (4)
23% (6)
Саннефьёрд
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

41
12

Упущенные победы

7
29

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
4
29%
5
29%
29%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

19
36
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
6
17%
1-15
1
5%
10
28%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
5
26%
5
14%
46-60
3
16%
3
8%
61-75
4
21%
6
17%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
3
30%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

40
18
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
8%
3
17%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
15%
3
17%
31-45
7
18%
5
28%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
12
30%
7
39%
76-90

Забито

24
36
13 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
13%
7
19%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
7
29%
29%
9
25%
31-45
4
17%
4
11%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
21%
8
22%
76-90

Пропущено

59
54
23 В 1-м тайме 28
36 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
5
8%
9
17%
1-15
8
14%
10
19%
16-30
10
17%
9
17%
31-45
12
20%
10
19%
46-60
8
14%
3
6%
61-75
16
27%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1
Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2

Результаты матчей

Олесунн
Саннефьёрд

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
17
9
4
22
1.5
12
14
2
24
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 27 17 3 7 43 - 30 54
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Стрёмсгодсет
 27 11 3 13 31 - 33 36
9.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 0:0 27 5 8 14 39 - 51 23
16.
Олесунн
 0:0 27 5 4 18 22 - 61 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 0:0 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 0:0 14 4 4 6 13 - 20 16
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 0:0 14 1 3 10 17 - 36 6
16.
Олесунн
 0:0 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Саннефьёрд
3.80
3.90
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3.97
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