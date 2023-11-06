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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Олесунн
0:3
Конец матча
Саннефьёрд
0'
16' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
38' Желтая карточка
Сегберг Эрленд
45' Желтая карточка
Эгели Ветле Валле
0:1
49' Гол
Jakob Masloe Dunsby
68' Желтая карточка
Эбийе Мозес
0:2
72' Гол
Danilo Al-Saed
0:3
80' Гол
Тветер Александер Рууд
90'+8
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
37
Мелланд
Хенрик
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
22
Карлсбакк
Маркус
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
19
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
10
Кьяер
Йеппе
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Олесунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
4:0
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:3
КН
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.19
Атанга Исаак 5 0.19
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.15
Эбийе Мозес 3 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 11 0.41
Ньенету Франклин 6 0.22
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.15
Нильссон Александер II 4 (1) 0.15
Jesper Taaje 3 0.11
Оттоссон Филип 2 0.07
Jakob Masloe Dunsby 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Кьяер Йеппе 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Рисан Сандер 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0

Результаты матчей

Олесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
14
Олесунн
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

39
10

Упущенные победы

2
15
Олесунн
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
15% (4)
26% (7)
Саннефьёрд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

41
12

Упущенные победы

7
29

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
0
0%
3
15%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
4
29%
5
25%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
21%
4
20%
76-90

Пропущено

22
36
7 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
9%
6
17%
1-15
1
5%
10
28%
16-30
4
18%
6
17%
31-45
6
27%
5
14%
46-60
4
18%
3
8%
61-75
5
23%
6
17%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
3
30%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

40
18
16 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
8%
3
17%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
15%
3
17%
31-45
7
18%
5
28%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
12
30%
7
39%
76-90

Забито

24
39
13 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
13%
7
18%
1-15
3
13%
2
5%
16-30
7
29%
29%
9
23%
31-45
4
17%
5
13%
46-60
2
8%
7
18%
61-75
5
21%
9
23%
76-90

Пропущено

62
54
23 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
5
8%
9
17%
1-15
8
13%
10
19%
16-30
10
16%
9
17%
31-45
13
21%
10
19%
46-60
9
15%
3
6%
61-75
17
27%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1
Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2

Результаты матчей

Олесунн
Саннефьёрд

Точный счет

0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
6
7
2
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
1
12
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
18
9
4
23
1.5
13
14
2
25
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 27 17 3 7 43 - 30 54
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Стрёмсгодсет
 27 11 3 13 31 - 33 36
9.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Саннефьёрд
 27 6 7 14 42 - 51 25
14.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
15.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
16.
Олесунн
 27 5 3 19 22 - 64 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Эгели Ветле Валле получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Сегберг Эрленд получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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