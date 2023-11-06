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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Торино
1:1
Первый тайм: 40'
Сассуоло

Ход матча

5'
Санабрия Антонио
(Тамез Адриен)
1:0
9'
Влашич Никола
Риччи Самуэле
 
18'
1:1
Торстведт Кристиан
(Берарди Доменико)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 128
Торино 75% (96)
X 24.2% (31)
Сассуоло 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
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Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
27
Войвода
Мергим
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Торино
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Сассуоло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.27
Буонджорно Алессандро 2 0.18
Сапата Дуван 1 0.09
Санабрия Антонио 1 0.09
Шуурс Перр 1 0.09
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.45
Пинамонти Андреа 4 0.36
Лорьенте Арман 1 0.09
Байрами Недим 1 0.09
Болока Даниэль 1 0.09
Торстведт Кристиан 1 0.09
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 3 0
Тамез Адриен 3 0
Белланова Рауль 3 0
Juric Ivan II 1 1
Шуурс Перр 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Берарди Доменико 2 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0

Результаты матчей

Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
8
Торино
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
5
42%
3
18%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0
Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3

Результаты матчей

Торино
Сассуоло

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Торино
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
13.
Торино
 1:1 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
14.
Сассуоло
 1:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
15.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
12.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
16.
Торино
 1:1 Заявка 6 1 4 1 3 - 5 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 1:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Сассуоло
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
13.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Контроль мяча: Торино: 58%, Сассуоло: 42%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Сассуоло
  • 40'
    Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Линетти Кароль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 40'
    Торино пытается что-то создать.
  • 39'
    Эрлич Мартин из команды Сассуоло перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 39'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 37'
      Влашич Никола из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Торино пытается что-то создать.
    • 36'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Торино: 60%, Сассуоло: 40%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 35'
      Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Сассуоло начинает контратаку
    • 35'
      Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Торино 75% (96)
    X 24.2% (31)
    Сассуоло 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Сассуоло
    2.28
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    3.50
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:1 Сассуоло

    Исход игры
    Торино
    74.4% (96)
    Ничья
    24.8% (32)
    Сассуоло
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (72)
    Нет
    38.46% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    31.8% (41)
    1:0 Торино
    27.9% (36)
    1:1 Ничья
    19.4% (25)
    2:0 Торино
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Торино
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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