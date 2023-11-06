Тур: 11. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
0'
1:0
5' ГолСанабрия Антонио
1:1
18' ГолТорстведт Кристиан
54' Желтая карточкаСанабрия Антонио
2:1
68' ГолВлашич Никола
86' Желтая карточкаБерарди Доменико
90' Желтая карточкаПаро Маттео
90'+5
Ход матча
5'
1:0
18'
54'
68'
2:1
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
452 Количество передач 403
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
17
Винья
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паро Маттео
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Сассуоло
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.39
1.32
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.27
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.18
|Сапата Дуван
|1
|0.09
|Санабрия Антонио
|1
|0.09
|Влашич Никола
|1
|0.09
|Шуурс Перр
|1
|0.09
|Тамез Адриен
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.45
|Пинамонти Андреа
|4
|0.36
|Лорьенте Арман
|1
|0.09
|Байрами Недим
|1
|0.09
|Болока Даниэль
|1
|0.09
|Торстведт Кристиан
|1
|0.09
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Juric Ivan II
|1
|1
|Шуурс Перр
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Энрике Матеус
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
8
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сассуоло
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
22%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0
Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3
Результаты матчей
Торино
Сассуоло
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Торино
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
47
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Ювентус
|Рабио Адриен
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|Рома
|Паредес Леандро
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|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 2:1 Сассуоло
Исход игры
Торино
74.4% (96)
Ничья
24.8% (32)
Сассуоло
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
61.54% (72)
Нет
38.46% (45)
Популярный счёт
2:1 Торино
31.8% (41)
1:0 Торино
27.9% (36)
1:1 Ничья
19.4% (25)
2:0 Торино
4.7% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Торино
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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