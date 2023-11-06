Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Войвода Мергим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Влашич Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

40' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Линетти Кароль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Войвода Мергим пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

37' Санабрия Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Влашич Никола из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Торино

35' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

35' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

30' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Оооо... вот это был удар! Буонджорно Алессандро должен был забить с этой позиции.

25' Буонджорно Алессандро нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

25' Илич Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда Сассуоло сравняла счет! Игра продолжается!

18' Г О О О О Л - Торстведт Кристиан забивает с левой ноги!

18' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Берарди Доменико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Байрами Недим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

14' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Родригес Рикардо из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Г О О О О Л - Санабрия Антонио забивает с левой ноги!

5' Тамез Адриен из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Санабрия Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Риччи Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Родригес Рикардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Войвода Мергим нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

2' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля

1' Судья начинает матч