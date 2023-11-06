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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Торино
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
5' Гол
Санабрия Антонио
1:1
18' Гол
Торстведт Кристиан
54' Желтая карточка
Санабрия Антонио
2:1
68' Гол
Влашич Никола
86' Желтая карточка
Берарди Доменико
90' Желтая карточка
Паро Маттео
90'+5

Ход матча

5'
Санабрия Антонио
(Тамез Адриен)
1:0
9'
Влашич Никола
Риччи Самуэле
 
18'
1:1
Торстведт Кристиан
(Берарди Доменико)
44'
Зима Давид
Родригес Рикардо
 
46'
 
Рачич Урош
Байрами Недим
54'
Санабрия Антонио
 
68'
Влашич Никола
(Тамез Адриен)
2:1
79'
 
Вольпато Кристиан
Торстведт Кристиан
80'
 
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
83'
Лазаро Валентино
Белланова Рауль
 
83'
Радоньич Неманья
Санабрия Антонио
 
86'
 
Берарди Доменико
87'
 
Кастильехо Самуэль
Лорьенте Арман
90'
Паро Маттео
 
90'
 
Мулаттьери Самуэле
Болока Даниэль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 452 Количество передач 403
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Торино 74.4% (96)
X 24.8% (32)
Сассуоло 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
27
Войвода
Мергим
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Торино
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Сассуоло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.27
Буонджорно Алессандро 2 0.18
Сапата Дуван 1 0.09
Санабрия Антонио 1 0.09
Влашич Никола 1 0.09
Шуурс Перр 1 0.09
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.45
Пинамонти Андреа 4 0.36
Лорьенте Арман 1 0.09
Байрами Недим 1 0.09
Болока Даниэль 1 0.09
Торстведт Кристиан 1 0.09
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 3 0
Тамез Адриен 3 0
Белланова Рауль 3 0
Juric Ivan II 1 1
Шуурс Перр 2 0
Паро Маттео 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 3 0
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0

Результаты матчей

Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сассуоло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
8
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сассуоло
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
22%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0
Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1
Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3

Результаты матчей

Торино
Сассуоло

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Торино
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
15.
Сассуоло
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Торино: 54%, Сассуоло: 46%.
  • 95'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 95'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Войвода Мергим из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Шанс! Винья Матиас из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
    • 91'
      Кастильехо Самуэль из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Сассуоло пытается что-то создать.
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 90'
      Контроль мяча: Торино: 56%, Сассуоло: 44%.
    • 90'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Торино 74.4% (96)
    X 24.8% (32)
    Сассуоло 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 2:1 Сассуоло

    Исход игры
    Торино
    74.4% (96)
    Ничья
    24.8% (32)
    Сассуоло
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (72)
    Нет
    38.46% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    31.8% (41)
    1:0 Торино
    27.9% (36)
    1:1 Ничья
    19.4% (25)
    2:0 Торино
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Торино
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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