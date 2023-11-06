Первый тайм

23' С арбитром даже не стал спорить Рахим. Мне кажется, что он и сам понимал, что свою правоту доказать в этой ситуации не удастся. Да и систему "ВАР" нынче не обмануть.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТЕРЛИНГ! 1:1!

Сравнивает счет "Челси"! Сам Рахим получил мяч на левом фланге. Нанес первый удар по рамке соперника, но попал в оппонента. Снаряд вернулся к Рахиму, который со второй попытки, через рикошет все-таки протолкнул сферу в сетку! Будут сейчас судьи пересматривать эпизод на предмет подыгрыша рукой Рахимом во время отскока мяча после чего первого удара по рамке соперника. Да, судя по всему, взятие ворот судьи отменяют. Счет прежний - 1:0.

20' Сон отвоевал мяч у соперником на левом фланге и выскочил с ним в центр. Простреливал уже Джонсон в район 11-метровой отметки, но там были только игроки соперника.

19' Удоги двумя ногам в ноги Стерлингу бросался. В итоге рисковал он нанести оппоненту травму. Повезло, что рефери только желтую карточку 38-му номеру "шпор" выписал.

18' Угловой под №1 подали игроки "Тоттенхэма", но в результате стандартного положения ничего придумать им не удалось. Потеря снаряда.

16' Классно разрезающая атака "Тоттенхэма" привела к тому, что Порро с левого края покатил мяч в центр, откуда в касание пробил Сон в противоход движению вратарю. Мяч оказался в сетке, но гол забит из офсайда. Именно так считает судейская бригада.