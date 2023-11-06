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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Тоттенхэм
1:0
Первый тайм: 25'
Челси
0'
1:0
6' Гол
Кулушевски Деян
18' Желтая карточка
Удоги Дестини
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Стерлинг Рахим

Ход матча

6'
Кулушевски Деян
(Сарр Пап Матар)
1:0
18'
Удоги Дестини
 
21'
 
Стерлинг Рахим

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 170
Тоттенхэм 74.1% (126)
X 10% (17)
Челси 15.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Челси
2.28
4.80
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6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
7
Хын
Мин
Сон
1
Санчес
Роберт
24
Джеймс
Рис
II
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
15
Джексон
Николас
7
Стерлинг
Рахим
Тоттенхэм
4-2-3-1
Челси
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Челси

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 17 побед

43 матча

25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.6%
32.6%
48.8%
8 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
КC
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.43
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.95
1.52

Среднее время на гол

46
59

Всего голов

73
52

Голов в среднем за матч

1.7
1.21

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

53
74

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.73
Мэддисон Джеймс 3 0.27
Кулушевски Деян 3 0.27
Ромеро Кристиан 2 0.18
Ришарлисон 1 0.09
Сарр Пап Матар 1 0.09
Эмерсон Жуниор 1 0.09
Ван де Вен Микки 1 0.09
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.27
Палмер Коул 2 (2) 0.18
Мудрик Михаил 2 0.18
Джексон Николас 2 0.18
Дисаси Аксель 1 0.09
Броя Армандо 1 0.09
Чуквуэмека Карни 1 0.09
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 5 1
Удоги Дестини 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Кукурелья Марк 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Силва Тьяго 2 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Палмер Коул 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Гюсто Мало 0 1
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Маурисио Почеттино 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

14
6
Тоттенхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Челси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4
Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Челси

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
8 раз 80%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 9 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
3.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
13.
Челси
 0:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 12 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 5 5 0 0 9 - 2 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
8.
Челси
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    С арбитром даже не стал спорить Рахим. Мне кажется, что он и сам понимал, что свою правоту доказать в этой ситуации не удастся. Да и систему "ВАР" нынче не обмануть.
  • Фол, нарушение
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТЕРЛИНГ! 1:1!
    Сравнивает счет "Челси"! Сам Рахим получил мяч на левом фланге. Нанес первый удар по рамке соперника, но попал в оппонента. Снаряд вернулся к Рахиму, который со второй попытки, через рикошет все-таки протолкнул сферу в сетку! Будут сейчас судьи пересматривать эпизод на предмет подыгрыша рукой Рахимом во время отскока мяча после чего первого удара по рамке соперника. Да, судя по всему, взятие ворот судьи отменяют. Счет прежний - 1:0.
  • 20'
    Сон отвоевал мяч у соперником на левом фланге и выскочил с ним в центр. Простреливал уже Джонсон в район 11-метровой отметки, но там были только игроки соперника. 
  • Желтая карточка
    19'
    Удоги двумя ногам в ноги Стерлингу бросался. В итоге рисковал он нанести оппоненту травму. Повезло, что рефери только желтую карточку 38-му номеру "шпор" выписал. 
  • Угловой
    18'
    Угловой под №1 подали игроки "Тоттенхэма", но в результате стандартного положения ничего придумать им не удалось. Потеря снаряда.
  • Офсайд
    16'
    Классно разрезающая атака "Тоттенхэма" привела к тому, что Порро с левого края покатил мяч в центр, откуда в касание пробил Сон в противоход движению вратарю. Мяч оказался в сетке, но гол забит из офсайда. Именно так считает судейская бригада. 
  • Угловой
    15'
    После навеса с правого края Дисаси добрался до снаряда. Головой футболист нанес выстрел по рамке противника, но не попал в цель. Метров в трех от правой стойки медленно прокатился мяч. 
  • Опасный момент
    14'
    ВИКАРИО! Джексон классно принял в штрафной соперника, убрал защитника на замахе и пробил, но голкипер "шпор" до снаряда сумел дотянуться и перевел его на угловой. 
  • 13'
    Против Стерлинга Кулушевски сейчас уверенно отработал. Мяч он вынес за пределы поля. Очень уверенно игрок "Тоттенхэма" чувствует себя на футбольном газоне. 
  • Фол, нарушение
    12'
    "Челси" выглядит прижатым к своим воротам. Мэддисон сейчас сфолил против соперника в атаке. Явно по ноге он сопернику съездил, с рефери можно не спорить. 
  • 11'
    Завелись сейчас трибуны. Гонит торсида фанатов "шпор" свою команду вперед, надеясь, что это смотивирует ее показать еще более мощный футбол и забить второй гол. 
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Порро! Попытался игрок "шпор" трюк партнера сейчас повторить, но в результате удара снаряд прямо в Санчеса прилетел. Последний не ошибся. 
  • 8'
    Быстрый мяч удалось "Тоттенхэму" забить, а это значит, что задачу-минимум коллектив хозяев уже выполнил. Но останавливаться на достигнутом не будет. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЛУШЕВСКИ! 1:0!
    Открывает счет команда "шпор". Деян получил мяч на правом краю, сместился в центр и пробил. Мяч угодил в игрока соперника, после чего медленно закатился в ворота. Вратарь не среагировал на отскок и был отыгран. 
  • 6'
    За счет прессинга пытается пока играть "Тоттенхэм", и это у него получается. Сон справа получил сейчас мяч, прострелил его в центр штрафной, но на выходе Роберт Санчес сыграл очень уверенно. Забрал он сферу в свои перчатки.
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    • Фол, нарушение
      5'
      А теперь уже в атаке Кайседо играет не по правилам. Наступает он на пятку сзади своему сопернику. Рефери оказывается рядом и фиксирует нарушение правил со стороны игрока. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Увязла игра на половине поля "Челси" сейчас. Палмер пытался до снаряда добраться, но явно правила против своего соперника нарушил. 
    • 3'
      Классная посещаемость на лондонском дерби сегодня. Нам же, собственно говоря, остается надеяться, что вывеска себя оправдает и матч получится поистине интересным.
    • 2'
      Футболисты "Тоттенхэма" вышли сегодня на газон в белых цветах, а игроки "Челси" предстали перед нами в чисто синем обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! С центра поля мяч со свистком рефери разыграли футболисты "Челси". Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Челси

    Исход игры
    Тоттенхэм
    74.7% (130)
    Ничья
    9.8% (17)
    Челси
    15.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (84)
    Меньше
    29.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.11% (87)
    Нет
    26.89% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    33.3% (58)
    2:0 Тоттенхэм
    8% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    7.5% (13)
    3:1 Тоттенхэм
    4.6% (8)
    2:2 Ничья
    3.4% (6)
    1:2 Челси
    2.9% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (5)
    3:0 Тоттенхэм
    1.1% (2)
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