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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Тоттенхэм
 
Позже
Челси
Прогнозы 57
Тоттенхэм 82.5% (47)
X 7% (4)
Челси 10.5% (6)
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Тоттенхэм
Челси

История личных встреч

Тоттенхэм
Челси

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 17 побед

43 матча

25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.6%
32.6%
48.8%
8 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
КC
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.43
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.95
1.52

Среднее время на гол

46
59

Всего голов

73
52

Голов в среднем за матч

1.7
1.21

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

53
74

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.8
Мэддисон Джеймс 3 0.3
Ромеро Кристиан 2 0.2
Кулушевски Деян 2 0.2
Ришарлисон 1 0.1
Сарр Пап Матар 1 0.1
Эмерсон Жуниор 1 0.1
Ван де Вен Микки 1 0.1
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0
Джонсон Бреннан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.3
Палмер Коул 2 (2) 0.2
Мудрик Михаил 2 0.2
Джексон Николас 2 0.2
Дисаси Аксель 1 0.1
Броя Армандо 1 0.1
Чуквуэмека Карни 1 0.1
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 5 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Удоги Дестини 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Кукурелья Марк 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Силва Тьяго 2 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Палмер Коул 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Гюсто Мало 0 1
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Маурисио Почеттино 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

14
6
Тоттенхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Челси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4
Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Челси

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
8 раз 80%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 8 0 2 22 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 54.4% пользователей.
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    • Прогнозы 57
    Тоттенхэм 82.5% (47)
    X 7% (4)
    Челси 10.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Челси
    2.20
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    3.90
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    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси

    Исход игры
    Тоттенхэм
    82.5% (47)
    Ничья
    7% (4)
    Челси
    10.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (42)
    Меньше
    25% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    54.4% (31)
    1:0 Тоттенхэм
    10.5% (6)
    2:0 Тоттенхэм
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    3:1 Тоттенхэм
    5.3% (3)
    1:2 Челси
    5.3% (3)
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    Тоттенхэм
    Челси
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