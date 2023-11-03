Тур: 11. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
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История личных встреч
Тоттенхэм
Челси
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 17 побед
43 матча
25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.6%
32.6%
48.8%
8 побед 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
27.9%
32.6%
39.5%
12 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.43
0.91
Среднее время на гол
63
99
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.95
1.52
Среднее время на гол
46
59
Всего голов
73
52
Голов в среднем за матч
1.7
1.21
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
53
74
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8
|0.8
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.3
|Ромеро Кристиан
|2
|0.2
|Кулушевски Деян
|2
|0.2
|Ришарлисон
|1
|0.1
|Сарр Пап Матар
|1
|0.1
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.1
|Ван де Вен Микки
|1
|0.1
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.3
|Палмер Коул
|2 (2)
|0.2
|Мудрик Михаил
|2
|0.2
|Джексон Николас
|2
|0.2
|Дисаси Аксель
|1
|0.1
|Броя Армандо
|1
|0.1
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.1
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Колвилл Леви
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|5
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|5
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фернандес Энцо
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Палмер Коул
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Гюсто Мало
|0
|1
|Галлахер Конор
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Маурисио Почеттино
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
14
6
Тоттенхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Челси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
4
29%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1
Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3
Челси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4
Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Челси
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
8 раз 80%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
15
13
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
19
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|22 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 19
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Исход игры
Тоттенхэм
82.5% (47)
Ничья
7% (4)
Челси
10.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
54.4% (31)
1:0 Тоттенхэм
10.5% (6)
2:0 Тоттенхэм
8.8% (5)
2:2 Ничья
5.3% (3)
3:1 Тоттенхэм
5.3% (3)
1:2 Челси
5.3% (3)
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