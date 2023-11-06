Тур: 10. Стадион: Estadio Sao Luis. Главный судья: Василица Янку
0'
25' Желтая карточкаФалькао Клаудио
1:0
31' ПенальтиМатеус де Андраде
2:0
38' ПенальтиДуарте Бруно
72' Желтая карточкаСимау Давид
Ход матча
25'
31'
38'
2:0
72'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
13
Роша
Матиас
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
28 Эшгаю ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Арока
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
33
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.4
|Кошта Руи
|3
|0.3
|Беллуми Мохамед
|3
|0.3
|Дуарте Бруно
|3 (1)
|0.3
|Фалькао Клаудио
|2
|0.2
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.1
|Мускат Зак
|1
|0.1
|Матиаш Марку
|0
|0
|Элвис
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|3
|0.3
|Мухика Рафаэль
|3
|0.3
|Силла Морлей
|1
|0.1
|Сантуш Педру
|1
|0.1
|Симау Давид
|0
|0
|Джейсон
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Пастор
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|2
|1
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Сантуш Педру
|3
|0
|Силла Морлей
|3
|0
|Трецца Альфонсо
|3
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Фаренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арока
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
4
Фаренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
16
8
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
6
38%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
15%
3
20%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1
Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0
Результаты матчей
Фаренсе
Арока
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
45
27
36
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 14
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|15 - 20
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|18.
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|16.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 4
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 2:0 Арока
Исход игры
Фаренсе
65.8% (79)
Ничья
23.3% (28)
Арока
10.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
52.63% (60)
Нет
47.37% (54)
Популярный счёт
1:0 Фаренсе
33.3% (40)
2:1 Фаренсе
21.7% (26)
1:1 Ничья
18.3% (22)
1:2 Арока
7.5% (9)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:0 Фаренсе
3.3% (4)
0:1 Арока
3.3% (4)
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