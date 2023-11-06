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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Фаренсе
2:0
Конец матча
Арока
0'
25' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
1:0
31' Пенальти
Матеус де Андраде
2:0
38' Пенальти
Дуарте Бруно
71' Желтая карточка
Симау Давид
90'+7

Ход матча

25'
Фалькао Клаудио
 
31'
Матеус де Андраде
1:0
38'
Дуарте Бруно
2:0
46'
 
Симау Давид
Трецца Альфонсо
46'
 
Милованов Богдан
Роша Матиас
58'
Кошта Руи
Матиаш Марку
 
65'
Исидоро Фабрисио
Фалькао Клаудио
 
65'
Facundo Caseres
Матеус де Андраде
 
71'
 
Симау Давид
74'
 
Пуче Мигель
Силла Морлей
82'
Жорж Артур
Беллуми Мохамед
 
82'
Барбоза Рафаэл
Гонсалвеш Витор
 
83'
 
Мишель Бенжи
Гонсалес Кристо
88'
 
Сантуш Педру
Монтеро Франcиско
Прогнозы 120
Фаренсе 65.8% (79)
X 23.3% (28)
Арока 10.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
80
Гонсалвеш
Витор
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
13
Роша
Матиас
44
Галович
Нино
4
Монтеро
Франcиско
28
Эшгаю
Тьягу
2
Силла
Морлей
8
Куасси
Эбуэ
10
Джейсон
9
Трецца
Альфонсо
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
Фаренсе
4-1-4-1
Арока
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Арока

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПВЛ
2:2
ПВЛ
3:3
К
1:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
33

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.4
Кошта Руи 3 0.3
Беллуми Мохамед 3 0.3
Дуарте Бруно 3 (1) 0.3
Фалькао Клаудио 2 0.2
Исидоро Фабрисио 1 0.1
Мускат Зак 1 0.1
Матиаш Марку 0 0
Элвис 0 0
Талоша Жоау 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 3 0.3
Мухика Рафаэль 3 0.3
Силла Морлей 1 0.1
Сантуш Педру 1 0.1
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Матеус де Андраде 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Пастор 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Мускат Зак 0 1
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 2 1
Куасси Эбуэ 2 1
Сантуш Педру 3 0
Силла Морлей 3 0
Трецца Альфонсо 3 0
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Фаренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арока
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
4
Фаренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Арока
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
5
42%
1
25%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

18
8
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
8
44%
1
13%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
11%
3
38%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1
Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0

Результаты матчей

Фаренсе
Арока

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
10.
Эштрела
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Каса Пия
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
14.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
15.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
16.
Эшторил
 Заявка 10 2 1 7 15 - 20 7
17.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
12.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 4
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    'Г О О О О О Л - Бруно Дуарте из команды Фаренсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Ignacio De Arruabarrena был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
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    • 31'
      'Г О О О О О Л - Матеус де Андраде из команды Фаренсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Ignacio De Arruabarrena был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 25'
      Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Фаренсе 65.8% (79)
    X 23.3% (28)
    Арока 10.8% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 2:0 Арока

    Исход игры
    Фаренсе
    65.8% (79)
    Ничья
    23.3% (28)
    Арока
    10.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Фаренсе
    33.3% (40)
    2:1 Фаренсе
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    18.3% (22)
    1:2 Арока
    7.5% (9)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Фаренсе
    3.3% (4)
    0:1 Арока
    3.3% (4)
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