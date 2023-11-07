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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
1:0
Второй тайм: 89'
Хайдарабад
0'
51' Желтая карточка
Joseph Knowles
58' Желтая карточка
Nikhil Prabhu
67' Желтая карточка
Khaiminthang Lhungdim
1:0
82' Гол
Juan Mera
83' Желтая карточка
Juan Mera

Ход матча

51'
 
Joseph Knowles
58'
Nikhil Prabhu
 
63'
 
Abdul Rabeeh
Sahil Tavora
63'
 
Ясир Мохаммад
Aaren D'Silva
63'
 
Мойя Хонатан
Joseph Knowles
63'
Brandon Vanlalremdika
Amarjit Singh Kiyam
 
67'
Khaiminthang Lhungdim
 
82'
Juan Mera
(Талаль Мехди)
1:0
83'
Juan Mera
 
Лучшие коэффициенты
Пенджаб
Ничья
Хайдарабад
5.60
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3.55
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4.20
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Все Коэффициенты
16
Чхемзонг
Киран
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
4
Nikhil
Prabhu
45
Nitesh
Darjee
14
Juan
Mera
80
Amarjit
Singh
Kiyam
23
Asish
Pradhan
7
Krishnananda
Khundongbam
8
Талаль
Мехди
99
Luka
Majcen
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
29
Nim
Dorjee
Tamang
4
Сингх
Чингленсана
28
Joseph
Knowles
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
7
Пеннанен
Петтери
11
Felipe
Amorim
12
Aaren
D'Silva
Пенджаб
Хайдарабад

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 2 0.29
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.14
Melroy Assisi 1 0.14
Juan Mera 0 0
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hitesh Sharma 1 0.17
Ясир Мохаммад 1 0.17
Аланис Освальдо 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хациисаяс Димитриос 2 1
Melroy Assisi 1 1
Nikhil Prabhu 2 0
Luka Majcen 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Khaiminthang Lhungdim 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Joseph Knowles 1 0
Sahil Tavora 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хайдарабад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
1
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1 Кенкре - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Реал Кашмир 2:0
Хайдарабад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0

Результаты матчей

Пенджаб
Хайдарабад

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Керала Бластерс
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Пенджаб
 1:0 7 1 2 4 5 - 12 5
11.
Ист Бенгал
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Хайдарабад
 0:1 6 0 2 4 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Пенджаб
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Ченнаин
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Хайдарабад
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Хайдарабад
 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
9.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
10.
Пенджаб
 1:0 5 0 1 4 3 - 11 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
  • 63'
    Sahil Tavora уходит с поля. Abdul Rabeeh выходит вместо него
  • 58'
    Nikhil Prabhu получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Joseph Knowles получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пенджаб
Ничья
Хайдарабад
5.60
Реклама, pari.ru
3.55
Реклама, ligastavok.ru
4.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пенджаб 1:0 Хайдарабад онлайн

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