Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 89'
0'
51' Желтая карточкаJoseph Knowles
58' Желтая карточкаNikhil Prabhu
67' Желтая карточкаKhaiminthang Lhungdim
1:0
82' ГолJuan Mera
83' Желтая карточкаJuan Mera
Ход матча
51'
58'
82'
1:0
83'
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
14
Sahil
Tavora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan MeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Luka MajcenНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Alex Saji
-
77 Abdul Rabeeh
-
-
-
23 Anuj Kumar
-
Главный тренер: Thangboi Singto
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|2
|0.29
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.14
|Melroy Assisi
|1
|0.14
|Juan Mera
|0
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hitesh Sharma
|1
|0.17
|Ясир Мохаммад
|1
|0.17
|Аланис Освальдо
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хациисаяс Димитриос
|2
|1
|Melroy Assisi
|1
|1
|Nikhil Prabhu
|2
|0
|Luka Majcen
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Ravi Kumar
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|2
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хайдарабад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
0
1
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1 Кенкре - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Реал Кашмир 2:0
Хайдарабад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0
Результаты матчей
Пенджаб
Хайдарабад
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|9.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|10.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Naorem Roshan Singh
|2 1
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|3
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3