  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
1:1
Конец матча
Хайдарабад
0'
51' Желтая карточка
Joseph Knowles
58' Желтая карточка
Nikhil Prabhu
58' Желтая карточка
Amarjit Singh Kiyam
67' Желтая карточка
Khaiminthang Lhungdim
1:0
82' Гол
Juan Mera
84' Желтая карточка
Juan Mera
1:1
90' Гол
Мойя Хонатан
90'+10
16
Чхемзонг
Киран
12
Khaiminthang
Lhungdim
74
Nongmaikapam
Meitei
4
Nikhil
Prabhu
45
Nitesh
Darjee
14
Juan
Mera
80
Amarjit
Singh
Kiyam
23
Asish
Pradhan
7
Krishnananda
Khundongbam
8
Талаль
Мехди
99
Luka
Majcen
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
29
Nim
Dorjee
Tamang
4
Сингх
Чингленсана
28
Joseph
Knowles
88
Mark
Zothanpuia
8
João
Victor
I
14
Sahil
Tavora
7
Пеннанен
Петтери
11
Felipe
Amorim
12
Aaren
D'Silva
Пенджаб
Хайдарабад

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 2 0.29
Juan Mera 1 0.14
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.14
Melroy Assisi 1 0.14
Талаль Мехди 0 0
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойя Хонатан 1 0.17
Hitesh Sharma 1 0.17
Ясир Мохаммад 1 0.17
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хациисаяс Димитриос 2 1
Melroy Assisi 1 1
Nikhil Prabhu 2 0
Luka Majcen 1 0
Juan Mera 1 0
Талаль Мехди 1 0
Ravi Kumar 1 0
Amarjit Singh Kiyam 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Khaiminthang Lhungdim 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Joseph Knowles 1 0
Sahil Tavora 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
1
Пенджаб
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
80%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1
Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Крей Велли 1:2 Пенджаб - Эббсфлит 0:6 Пенджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пенджаб 0:4 Пенджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пенджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пенджаб 0:1 Аиджал - Пенджаб 0:1 Гокулам - Пенджаб 1:2 Судева - Пенджаб 1:1 Кенкре - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Реал Кашмир 2:0
Хайдарабад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 АТК - Хайдарабад 1:0

Результаты матчей

Пенджаб
Хайдарабад

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Керала Бластерс
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Ист Бенгал
 5 1 1 3 5 - 7 4
11.
Хайдарабад
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ченнаин
 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 4 0 2 2 3 - 5 2
8.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
9.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
10.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
11.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Naorem Roshan Singh 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Amarjit Singh Kiyam получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Nikhil Prabhu получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Joseph Knowles получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пенджаб 1:1 Хайдарабад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     