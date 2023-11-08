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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Самсунспор
2:1
Конец матча
Истанбулспор
0'
33' Желтая карточка
Кылынч Эмре
0:1
41' Гол
Гюльтекин Эмир
59' Желтая карточка
Аит Бенассер Юссеф
59' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
61' Желтая карточка
Есиль Мехмет
69' Желтая карточка
Гюльтекин Эмир
1:1
70' Гол
Айдогду Сонер
71' Красная карточка
Якин Хакан
76' Желтая карточка
Яшар Али
90' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
2:1
90' Гол
Аит Бенассер Юссеф
90' Желтая карточка
Нтчам Оливье
2:1
90' Не забитый пенальти
Муандилмаджи Мариус
90'+10

Ход матча

33'
Кылынч Эмре
 
41'
0:1
Гюльтекин Эмир
(Сарикайя Муаммер)
46'
Нтчам Оливье
Бола Марк
 
57'
Явру Зеки
Шиндлер Кингсли
 
57'
Айдогду Сонер
Челик Осман
 
59'
Аит Бенассер Юссеф
 
59'
 
Лосаж Флорьян
61'
 
Есиль Мехмет
69'
 
Гюльтекин Эмир
70'
Айдогду Сонер
1:1
71'
 
Якин Хакан
74'
 
Рроца Эдуарт
Воробьев Модест
76'
 
Яшар Али
78'
 
Сантос Жаксон
Ндао Алассан
78'
 
Кейлю Кубилай
Мамаду Менди
87'
 
Дели Симон
Дахени Демиако
88'
Нану Гомеш
Лора Гаэтан
 
90'
 
Сарикайя Муаммер
90'
Аит Бенассер Юссеф
(Нану Гомеш)
2:1
90'
Кылынч Эмре
 
90'
Нтчам Оливье
 
90'
Муандилмаджи Мариус
2:1
90'
Озтюрк Алим
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коджук
Окан
17
Шиндлер
Кингсли
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
6
Аит
Бенассер
Юссеф
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
27
Лора
Гаэтан
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
19
Гюльтекин
Эмир
12
Мамаду
Менди
24
Сарикайя
Муаммер
Самсунспор
4-3-3
Истанбулспор
4-4-2

История личных встреч

Самсунспор
Истанбулспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛТ
0:0
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:3
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

210
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдогду Сонер 1 0.09
Шиндлер Кингсли 1 0.09
Аит Бенассер Юссеф 1 0.09
Ван Дронгелен Рик 1 0.09
Димата Ландри 1 0.09
Хольсе Карло 1 0.09
Муандилмаджи Мариус 1 0.09
Нтчам Оливье 1 (1) 0.09
Кара Эркан 1 (1) 0.09
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.27
Йылмаз Ибрахим 2 0.18
Этеми Вален 1 0.09
Рроца Эдуарт 1 0.09
Ндао Алассан 1 0.09
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.09
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Есиль Мехмет 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Истанбулспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Самсунспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

1
3
Самсунспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Истанбулспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
5
56%
3
33%
76-90

Пропущено

18
21
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
22%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0

Результаты матчей

Самсунспор
Истанбулспор

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
4.
Трабзонспор
 Заявка 11 6 1 4 19 - 13 19
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 4 2 13 - 10 19
7.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
9.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 4 4 18 - 15 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 4 0 7 9 - 17 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
15.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
16.
Коньяспор
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
11.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
14.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
7.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
8.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
9.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сарикайя Муаммер сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Emir Gultekin бьет в цель!
    • 33'
      Кылынч Эмре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Самсунспор 2:1 Истанбулспор онлайн

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