Тур: 4. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
2:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаКылынч Эмре
0:1
41' ГолГюльтекин Эмир
59' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
59' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
61' Желтая карточкаЕсиль Мехмет
69' Желтая карточкаГюльтекин Эмир
1:1
70' ГолАйдогду Сонер
71' Красная карточкаЯкин Хакан
76' Желтая карточкаЯшар Али
90' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
2:1
90' ГолАит Бенассер Юссеф
90' Желтая карточкаНтчам Оливье
2:1
90' Не забитый пенальтиМуандилмаджи Мариус
90'+10
Ход матча
33'
41'
59'
61'
69'
70'
1:1
71'
76'
90'
90'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
27
Лора
Гаэтан
23
Эрдоган
Окан
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
12
Мамаду
Менди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреНападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
19 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Enes Albak
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
-
28 Кырташ БартуЗащитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
10 Рроца Эдуарт
-
Главный тренер: Якин Хакан
История личных встреч
Самсунспор
Истанбулспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
210
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдогду Сонер
|1
|0.09
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.09
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.09
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.09
|Димата Ландри
|1
|0.09
|Хольсе Карло
|1
|0.09
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.09
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.09
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.09
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.27
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.18
|Этеми Вален
|1
|0.09
|Рроца Эдуарт
|1
|0.09
|Ндао Алассан
|1
|0.09
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.09
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сарикайя Муаммер
|0
|0
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшар Али
|2
|1
|Дахени Демиако
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Есиль Мехмет
|3
|0
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Истанбулспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Самсунспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Истанбулспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
1
3
Самсунспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Истанбулспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
5
56%
3
33%
76-90
Пропущено
18
21
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
22%
1
5%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0
Результаты матчей
Самсунспор
Истанбулспор
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|4.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 15
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3